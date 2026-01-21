Stagione balneare 2026: materiali promozionali vincenti per stabilimenti e hotel della Riviera Romagnola

La Riviera Romagnola offre oltre 90 km di spiagge, da Comacchio a Ravenna fino a Rimini, Riccione e Cattolica, tra mare e città

La Riviera Romagnola è una delle destinazioni balneari più interessanti di Italia, con i suoi oltre 90 km di spiaggia che si estendono da Comacchio a Ravenna, fino a raggiungere le aree più urbanizzate di Rimini, Riccione e Cattolica. Spiagge ampie e sabbiose, valli, borghi marinari e pinete si integrano nel contesto ambientale di quest’area non solo a vocazione balneare, ma anche ricreativa tutto l’anno e nel rispetto dell’ecosistema.

Un territorio che continua a reinventarsi

La Riviera Romagnola, senza perdere la propria identità, è stata capace di evolversi e reinventarsi grazie ai progetti di riqualificazione: passeggiate pedonali, piste ciclabili, aree verdi hanno trasformato il lungomare in un luogo che non viene vissuto solo in estate, ma durante tutto l'anno. L'ospitalità si declina in servizi sempre più sofisticati grazie alla ristorazione di qualità e alle proposte per il turismo sportivo. La stagione balneare 2026 si preannuncia dinamica e competitiva.

Quali materiali promozionali scegliere per la stagione 2026

Investire in materiali di qualità significa investire nella propria immagine e, di conseguenza, nell'immagine dell'intero territorio.

Una trasformazione graduale

Le spiagge della Riviera sono in fase di trasformazione grazie a progetti come il Parco Marittimo di Ravenna con servizi a misura d’uomo e una rete di connessioni tra mare e valli. Dal porto canale di Cervia, invece, una lunga passeggiata interamente pedonale e ciclabile collega la località agli stabilimenti balneari, offrendo una splendida passeggiata. Anche il lungomare di San Mauro Mare, una passeggiata di circa 700 metri, presenta percorsi ciclopedonali ed aree verdi. Da Torre Pedrera fino a Rivabella, invece, è stata realizzata una passeggiata di 16 km dove ci si può anche dedicare ad attività sportive completamente all’aria aperta. Wellness e riqualificazione urbana sono i punti su cui si è basato questo progetto di riqualificazione. Anche il fantastico waterfront che si estende dal torrente Marano a Piazzale Azzarita, si presta per fare sport, rilassarsi nei gazebo ombreggiati o cenare all’aperto circondati dal verde e da una piacevole brezza marina. Anche il lungomare di Misano Adriatico è caratterizzato da percorsi ciclopedonali, installazioni artistiche, panchine ed è a misura di famiglia. Inoltre, questa zona ospita importanti eventi sportivi come il Misano World Circuit.

Una visione a lungo termine

La Riviera Romagnola conferma così il suo ruolo di destinazione balneare per eccellenza, capace di riqualificarsi guardando al futuro e adottando una visione a lungo termine. Ecco perché per la stagione 2026 vale la pena investire in una comunicazione di qualità per incrementare il successo di questo territorio.