Stalking, 21enne della Marina patteggia: frequenterà corso di recupero per uomini violenti

Vittima del 21enne una coetanea, ex fidanzata e militare

Un 21enne militare della Marina, originario di Lugo e in servizio sull’Amerigo Vespucci, ha patteggiato 1 anno con l'obbligo di frequentare un corso di recupero per uomini violenti. Il giovane, difeso dall'avvocata Francesca Filippucci, era stato arrestato lo scorso 16 maggio a Rimini, accusato di stalking verso l'ex fidanzata, anche lei militare e sua coetanea. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 21enne, incapace di accettare la fine della relazione, iniziò a perseguitare la ragazza con telefonate e minacce di suicidio, fino al tentativo di scasso alla porta di casa. In quell'occasione fu trovato mentre si nascondeva nella soffitta del condominio in cui viveva la ex e quindi arrestato. Il sostituto procuratore Davide Ercolani prima aveva disposto i domiciliari, poi chiesto il giudizio immediato al Gip Vinicio Cantarini.