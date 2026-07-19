Stalking, calunnia e reati contro il patrimonio: arrestati un uomo e una donna a Rimini

La Squadra Mobile ha rintracciato i due soggetti: lui dovrà scontare quasi sei anni di reclusione, lei una pena di circa due anni e mezzo

La Polizia di Rimini ha arrestato due soggetti, rispettivamente un uomo e una donna, destinatari di provvedimenti per reati contro la persona e il patrimonio. Nello specifico, i poliziotti della Squadra Mobile hanno rintracciato l’uomo presso l’attuale domicilio, sito in provincia di Rimini. Il soggetto era ricercato in quanto, negli anni passati, si era reso responsabile di diversi reati, tra cui stalking, calunnia e indebita percezione del reddito di cittadinanza, per i quali doveva scontare quasi sei anni di reclusione. Altresì, una donna destinataria di una pena di quasi due anni e mezzo è stata rintracciata dalla Squadra Mobile e accompagnata in Questura per gli atti di rito. La donna era ricercata perché, negli anni, si era resa responsabile di reati contro il patrimonio e la persona.