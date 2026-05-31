Stalking e minacce all'ex fidanzata: 22enne arrestato a Rimini

Il giovane, residente in provincia di Pesaro-Urbino, è stato trasferito nel carcere di Rimini

I Carabinieri di Saludecio hanno arrestato un 22enne residente in provincia di Pesaro-Urbino, ritenuto presunto responsabile del reato di atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata.

L’operazione è il risultato di una tempestiva attività investigativa avviata a seguito di una precedente denuncia. Attorno al 20 maggio, il giovane era stato denunciato a piede libero per una serie di comportamenti molesti e reiterati episodi di violenza fisica e verbale nei confronti della donna, avvenuti sia durante la relazione sia dopo la fine della convivenza.

Secondo quanto ricostruito dai militari, le condotte contestate consistevano in ripetute molestie telefoniche accompagnate da esplicite minacce di percosse, già messe in atto in passato durante la relazione, oltre a frequenti appostamenti nei pressi dell’abitazione della vittima.

I successivi accertamenti condotti dall’Arma hanno consentito di documentare in modo dettagliato, entro le 48 ore previste dalla normativa, il protrarsi della condotta persecutoria. Alla base del comportamento dell’indagato vi sarebbe stata la convinzione di mantenere ancora un legame con la donna, nonostante la relazione fosse terminata da tempo.

La rapidità nella raccolta degli elementi probatori ha permesso ai Carabinieri di applicare la misura della flagranza differita, strumento introdotto per rafforzare il contrasto ai reati legati alla violenza di genere.

Nel corso delle indagini è stata inoltre eseguita una perquisizione delegata dall’Autorità Giudiziaria, che ha portato al sequestro di alcuni dispositivi informatici, attualmente al vaglio degli investigatori. Al termine delle formalità di rito, il 22enne è stato trasferito alla Casa Circondariale di Rimini, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, prontamente informata dai Carabinieri della Stazione di Saludecio.