Standing ovation a Santarcangelo per la Stradivari International Music Academy

Giovani musicisti da tutto il mondo incantano il pubblico

Con un pubblico di circa 400 persone, 120 allievi partecipanti e provenienti da ogni parte del mondo, 20 docenti da tutta Italia, Europa e oltreoceano, si è chiusa sabato scorso a Santarcangelo la Stradivari international music Academy.

A concludere l’edizione 2025 un finale da standing ovation con la Camerata Stradivari, composta da allievi e docenti del Campus, in un esempio virtuoso di dialogo tra generazioni, diretti dal Maestro Claudio Casadei. Un momento di profonda commozione ha toccato il pubblico durante l’esibizione del giovane pianista non vedente Leonardo Targa, che ha eseguito due brani di straordinaria intensità e sensibilità. Anche Massimo Valentini al sax ha incantato il pubblico con un’esecuzione vibrante ed elegante, in perfetto dialogo con le sonorità dell'ensemble.

Lo Stradivari Campus si conferma non solo un'importante vetrina per i giovani musicisti, sottolineano gli organizzatori dell’associazione Classic All Music, ma anche un luogo in cui la musica diventa strumento di inclusione, crescita e ispirazione.

“Santarcangelo è profondamente orgogliosa di ospitare ogni anno un evento musicale di così alto livello e respiro che abbraccia stili, Paesi, generazioni differenti e valorizza passioni e impegno di ragazzi e docenti – commenta il sindaco Filippo Sacchetti – Senza dubbio la musica è un linguaggio universale e diventa quindi patrimonio comune di tutti, che unisce nelle differenze, è fondamentale in qualsiasi processo di inclusione: valori e obiettivi che condividiamo a pieno come comunità santarcangiolese”.

“Per la riuscita di un’iniziativa così lodevole da tanti punti di vista, che ogni anno diventa sempre più frequentata e accentua e valorizza l'internazionalità del nostro movimento culturale che trova nel Festival dei Teatri la sua massima espressione – conclude il sindaco Sacchetti – ringrazio l’associazione Classic All Music che negli ultimi anni ha saputo valorizzare ulteriormente la manifestazione grazie alla collaborazione con gli eredi del Maestro liutaio Antonio Stradivari”.

L’Associazione Classic All Music ringrazia invece gli allievi, i docenti, i musicisti, il pubblico e il Comune di Santarcangelo di Romagna per aver reso possibile questo straordinario incontro tra talento, formazione e musica dal vivo. La Stradivari Academy non è solo un master, ma un ponte tra generazioni, culture e passioni musicali.