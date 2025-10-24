Star Trek, Doctor Who e Spazio 1999: la fantascienza accende Riccione

Reunion XXI: un weekend tra fantascienza, scienza, giochi e solidarietà con proiezioni, ospiti e l’immancabile sfilata dei costumi

E' tutto pronto a Riccione per il weekend dedicato a Reunion, convention di fantascienza, scienza, gioco e tanto altro, che si terrà domani, sabato 25, e dopodomani domenica 26 al centro congressi dell'Hotel Mediterraneo. Tra giochi, incontri, attori e curiosità il ricco programma per la giornata di apertura prevede alcune proiezioni dedicate a Star Trek e a Spazio 1999. In mattinata due incontri dedicati alle novità di Doctor Who e Star Trek.

Nel pomeriggio incontro con il direttore di doppiaggio Nicola Bruno e l'attore Ross Sambridge.

Sambridge racconterà ai partecipanti il dietro le quinte della saga di George Lucas; Nicola Bruno è uno dei più importanti "addetti ai lavori" legati al doppiaggio e all'adattamento di produzioni televisive e cinematografiche straniere. Per le sue mani sono passati tra gli altri Doctor Who, Torchwood, Will e Grace, Padre Brown, 24.

A seguire la conferenza che celebra i 50 anni di Spazio 1999 con il club italiano Moonbase 99.

Spazio ai giochi con la versione "trek" del gioco "The cage - prendi e scappa".

Dopo cena la consueta e colorata sfilata dei costumi con alieni provenienti da ogni galassia. A seguire l'Asta Cieca di beneficenza.



Come ogni appuntamento anche per questa edizione i partecipanti a Reunion sostengono un progetto solidale.

Il comitato organizzatore ha scelto di appoggiare il progetto "Adotta una tartaruga" della Fondazione Cetacea di Riccione. Il ricavato delle attività benefiche previste durante la convention sarà devoluto al progetto specifico della Fondazione che da anni recupera, aiuta, assiste e cura le tartarughe marine.







Reunion è organizzata da Star Trek Italian Club "Alberto Lisiero", Ultimo Avamposto, Rocca Prop, Doctor Who Italian Club









