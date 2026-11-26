Trasporto pubblico Start Romagna a Ibe: confronto su mobilità sostenibile, nuove tecnologie e lavoro

L'azienda ha partecipato alla manifestazione di Rimini con un punto informativo e tre incontri dedicati al trasporto a chiamata, alle competenze professionali e alla transizione energetica delle flotte

Un punto informativo per incontrare stakeholder e operatori del settore e la partecipazione a tre momenti di approfondimento dedicati alle principali sfide della mobilità. Si è conclusa con un bilancio di confronto e condivisione la presenza di Start Romagna alla dodicesima edizione di IBE Intermobility Future Ways, la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) e dedicata alla mobilità condivisa e sostenibile, che dal 24 al 26 novembre ha animato il quartiere fieristico di Rimini.

Il punto informativo di Start Romagna, allestito in collaborazione con le altre aziende del trasporto pubblico dell’Emilia-Romagna, ha rappresentato un'occasione preziosa di incontro con stakeholder, fornitori e operatori del settore.

Accanto alla presenza in fiera, l'azienda ha preso parte a tre appuntamenti dedicati ad altrettanti temi strategici: il mobility management, le competenze professionali e il ricambio generazionale, la transizione tecnologica ed energetica delle flotte.

Nella giornata di ieri, Alberto Cernison, Responsabile Sustainability e Mobility Management di Start Romagna, è intervenuto all'incontro organizzato da ASSTRA “Il Mobility Management al centro della transizione: Imprese, TPL e istituzioni a confronto”. Al centro del suo contributo il progetto DRT (Demand Responsive Transport) di Start Romagna, con la presentazione delle esperienze di trasporto a chiamata Shuttlemare e Bussì. Sono stati inoltre illustrati gli altri servizi che l'azienda realizza, molti dei quali in collaborazione con le amministrazioni comunali del territorio romagnolo, attraverso collegamenti dedicati e titoli integrati per facilitare l'accesso a luoghi di interesse.

Due gli incontri che hanno visto protagonista Start Romagna nella giornata conclusiva della manifestazione. Nel corso dell'appuntamento “La mobilità cerca talenti. Competenze, tecnologie e opportunità di carriera nel trasporto del futuro”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie, Mariacarmela Lospinuso, Responsabile Risorse Umane, ha approfondito il tema “Le professioni più richieste nel trasporto pubblico e la sfida del ricambio generazionale”. Un'occasione per raccontare ai giovani le opportunità professionali di un settore in trasformazione, nel quale innovazione tecnologica ed evoluzione dei servizi richiedono nuove competenze e figure specializzate.

Stefano Sirri, Responsabile Servizi Tecnici e Manutentivi e Fleet Manager di Start Romagna, ha invece partecipato alla tavola rotonda “Rinnovo delle flotte, gestione delle tecnologie e sostenibilità economica: costruttori e operatori al bivio?”, a cura di Autobus - Vado e Torno Edizioni. Nel suo intervento ha portato l'esperienza dell'azienda nel percorso di transizione da una flotta tradizionale a una flotta elettrica, affrontando le principali questioni legate alla gestione dei mezzi, alla manutenzione delle nuove tecnologie e agli aspetti ambientali connessi al ciclo di vita delle batterie.

La partecipazione a IBE ha confermato il ruolo di Start Romagna nel confronto nazionale sui temi della mobilità attraverso la condivisione delle esperienze maturate sul territorio, contribuendo alla riflessione sulle trasformazioni che interessano il trasporto pubblico.