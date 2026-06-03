Start Romagna assume, obiettivo 60 nuovi autisti per il 2026

Si ricercano anche controllori

Start Romagna assume nuovo personale: nella fattispecie, annuncia l'azienda in una nota, si ricercano addetti o addette alla verifica dei titoli di viaggio-verificatori, figure chiave per l'assistenza all'utenza e il monitoraggio del servizio, e nuovi autisti o autiste.

"Dietro a questa campagna di assunzioni c'è una precisa strategia di attrazione del personale". scrive Start Romagna nella nota, definendosi "pioniera nel settore grazie a iniziative innovative come la Academy interna, Scuderia Start, che forma gli aspiranti conducenti di autobus abbatte le barriere d'accesso alla professione di autista cofinanziando i costi per il conseguimento delle patenti D e CQC (Carta di Qualificazione del Conducente). A questo si aggiunge il progetto interno Chi porta un autista trova un tesoro, un’iniziativa molto all’avanguardia che premia con un riconoscimento economico fino a 1.000 euro i dipendenti che segnalano candidature motivate".

L'azienda parla di "sforzo straordinario" che ha portato ad assumere oltre 60 autisti nel 2025, lo stesso target del 2026.

Start Romagna si definisce "realtà fortemente attrattiva" anche per il welfare aziendale: “Continuiamo a espanderci e a investire sempre di più sulle condizioni lavorative e di benessere del nostro personale, come dimostrato ad esempio dal recente accordo aziendale che incrementa ulteriormente il premio aziendale per tutte le aree e i settori - commenta il direttore Generale, Angelo Erbacci - Siamo un'azienda di persone che muovono persone”.

Per consultare i dettagli dei profili, verificare i requisiti e inviare la candidatura, è possibile accedere direttamente al portale aziendale: https://www.startromagna.it/info-lavora-con-noi/.