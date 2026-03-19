Start Romagna cerca 10 nuovi autisti con la sua Academy
Con il progetto Scuderia Start, già inseriti 7 nuovi autisti
Continua il progetto Scuderia Start, l’Academy lanciata da Start Romagna per dare risposta alla carenza d’autisti attraverso un percorso che prevede un significativo abbattimento dei costi per il conseguimento delle patenti professionali, uno degli ostacoli maggiori riscontrati da chi vuole avvicinarsi al mestiere, e una prospettiva occupazionale stabile.
Dopo il recente inserimento in organico di 7 nuovi autisti formati attraverso questo progetto e dopo l’avvio, lo scorso 26 gennaio, di una prima nuova edizione di Randstad for Driving, il nuovo percorso organizzato in collaborazione con Ranstad ricerca 10 candidati sul bacino di Rimini con partenza prevista per il 20 aprile.
Ieri mattina, nella sede di Start Romagna, si è svolto il Recruiting Day per presentare il progetto Scuderia e le modalità di inserimento previste: circa una cinquantina gli aspiranti autisti presenti.
L’incontro, organizzato in collaborazione con Randstad, è servito a fornire tutte le informazioni relative al percorso che prevede una fase di formazione gratuita di circa 200 ore presso l’autoscuola convenzionata per accompagnare i partecipanti al conseguimento delle patenti De, Cqc persone e al successivo ingresso graduale in azienda come collaboratori di esercizio, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato.