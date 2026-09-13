Start Romagna, dal 15 settembre al via il servizio invernale

Orari in vigore fino al 5 giugno 2027 e aggiornamenti in corso alle fermate

Con l'inizio della scuola fissato per martedì 15 settembre scatta ufficialmente il servizio invernale di Start Romagna, che resterà in vigore fino al 5 giugno 2027. Nelle prime settimane, causa la provvisietà degli orari d'uscita di molti istituti scolastici potrebbero verificarsi variazioni nei carichi dei mezzi: per questo Start Romagna e l’Agenzia AMR mantengono un confronto costante per correggere tempestivamente eventuali criticità sulle coincidenze. I nuovi orari, differenziati per bacino, sono già consultabili sul sito aziendale e tramite i QR Code presenti alle paline delle fermate, dove è in corso l’aggiornamento delle tabelle.

Per quanto riguarda i titoli di viaggio, continua la campagna abbonamenti, con al centro l’agevolazione regionale “Salta Su” dedicata agli studenti delle scuole primarie e secondarie. Da quest’anno, per gli studenti delle superiori con Isee inferiore ai 30mila euro, è prevista una quota di adesione di 15 euro. Chi non possiede i requisiti può comunque usufruire delle formule annuali Under 26, con la possibilità di effettuare online anche i rinnovi. Tra le novità c’è inoltre l’adesione alla Carta del Docente, che consente agli insegnanti di utilizzare il bonus ministeriale presso i Punto Bus per acquistare abbonamenti mensili o annuali.