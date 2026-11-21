Start Romagna, il 25 novembre autobus gratuiti per tutte le donne

Iniziativa in occasione della Giornata contro la violenza di genere

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Start Romagna rinnova il proprio contrasto alla violenza di genere con iniziative concrete di sensibilizzazione e vicinanza. Mercoledì 25 novembre, per l’intera giornata, tutte le donne potranno viaggiare gratuitamente sugli autobus delle linee urbane ed extraurbane e sul traghetto di Ravenna.

Un’iniziativa che anche quest’anno vuole rappresentare una simbolica ‘carezza’ e un segnale di attenzione, con l’obiettivo di contribuire a mantenere alta la consapevolezza su un tema che riguarda l’intera comunità. La gratuità è stata accolta favorevolmente anche dal Comune di Cesena per il servizio a chiamata Bussì, dai vettori privati della società consortile METE S.p.A. (Coerbus, Sac e Coop Riolo), che operano insieme a Start Romagna nel bacino di Ravenna, e da Valmabus, Autoservizi Merli e Coop. La Romagnola, impegnati nei servizi Valmabass e Concabus nel bacino di Rimini. Un’adesione corale che ha trovato anche il positivo riscontro di AMR e testimonia la volontà di fare rete per contrastare ogni forma di violenza.

“Come azienda che ogni giorno attraversa il territorio e incontra migliaia di persone, sentiamo la responsabilità di contribuire alla diffusione di una cultura fondata sul rispetto, sull'ascolto e sulla parità di genere – il commento del Presidente di Start Romagna, Andrea Corsini -. Anche il trasporto pubblico può e deve essere uno spazio di sensibilizzazione, inclusione e attenzione alle persone. Insieme agli operatori che condividono con noi l’iniziativa della gratuità, intendiamo lanciare un messaggio chiaro: contro ogni forma di violenza dobbiamo fare rete e non fermarci. Un messaggio che contribuiamo a diffondere ogni giorno anche attraverso il progetto del sedile rosso sui nostri bus e una campagna di sensibilizzazione lanciata in questi giorni”.

Accanto alla gratuità dei servizi, Start Romagna promuove quest’anno la campagna di sensibilizzazione ‘Il rispetto è la nostra linea’, protagonista delle pensiline del territorio e dei canali social aziendali. Il claim gioca su un doppio significato: richiama le linee del trasporto pubblico e, allo stesso tempo, la direzione etica che l’azienda intende seguire, ponendo il rispetto, l’ascolto e le pari opportunità al centro del proprio impegno.

La grafica mette in evidenza il pulsante STOP, elemento familiare a chi viaggia in autobus, che diventa il simbolo della volontà di fermare la violenza. Ad accompagnarlo, alcuni fiori, richiamo alla rinascita e alla speranza

La campagna, il cui scopo è anche quello di diffondere e fare conoscere il numero antiviolenza 1522, si sviluppa attraverso quattro manifesti, leggermente diversi tra loro, dedicati ai bacini di Rimini, Forlì, Cesena e Ravenna. Accostati, i diversi soggetti si collegano attraverso i pali e le linee grafiche, componendo un'unica immagine continua: una scelta visiva che racconta l'unità di un territorio e di una rete di soggetti impegnati a condividere lo stesso messaggio.

Un messaggio che Start Romagna porta avanti già da alcuni anni anche grazie al progetto del ‘sedile rosso’, con la scelta di dotare i nuovi autobus in arrivo di una seduta di questo colore, in richiamo alla panchina rossa, ormai simbolo della lotta alla violenza contro le donne. Un presidio permanente e visibile, che accompagna ogni giorno migliaia di persone nei loro spostamenti e mantiene viva l'attenzione sul tema ben oltre la ricorrenza del 25 novembre. Ad oggi il sedile rosso è presente su 95 mezzi della flotta aziendale.