Start Romagna, prosegue la campagna abbonamenti: orario invernale dal 15 settembre

Anche quest’anno, in base alle caratteristiche del richiedente, sono due le differenti tipologie di abbonamenti disponibili

Con l’avvicinarsi dell’inizio del nuovo anno scolastico entra nel vivo la sottoscrizione degli abbonamenti per gli studenti che utilizzano il trasporto pubblico locale per recarsi a scuola.

Anche quest’anno, in base alle caratteristiche del richiedente, sono due le differenti tipologie di abbonamenti disponibili: Salta Su e abbonamenti Under 26.

Salta Su è l’agevolazione regionale che si rivolge alle alunne e agli alunni residenti in Emilia-Romagna, iscritti alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, e ai percorsi di Istruzione e formazione professionale, compresi quelli frequentati fuori regione. Per le scuole primarie e secondarie di primo grado sono previsti abbonamenti gratuiti; per le studentesse e gli studenti delle scuole superiori e dei percorsi Iefp le agevolazioni sono riconosciute ai nuclei familiari con un Isee pari o inferiore a 30mila euro e, da quest’anno, è previsto il versamento di una quota di adesione una tantum di 15 euro.

Per gli studenti che non possiedono i requisiti per accedere all’agevolazione regionale “Salta su” e che non abbiano compiuto ancora 27 anni alla data di avvio della validità del titolo di viaggio, è disponibile l’offerta di abbonamenti di durata annuale Start Romagna Under 26.

Per l’emissione del primo abbonamento è necessario recarsi presso uno dei Punto Bus di Start Romagna.

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, infine, lunedì 15 settembre entrerà in vigore il servizio invernale di Start Romagna. Tutti gli orari, differenziati per bacini, saranno disponibili nei prossimi giorni sul sito di Start e degli altri vettori privati. Contestualmente verranno sostituite anche le tabelle orarie alle fermate.