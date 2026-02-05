Start Romagna: "Servizio autobus promosso dagli utenti, bene anche il Metromare"

La rilevazione, condotta tra luglio e agosto e pubblicata recentemente, ha coinvolto 2.500 viaggiatori

È più che positivo il giudizio sui servizi di trasporto pubblico locale che emerge dall’indagine condotta da Agenzia Mobilità Romagnola sulla qualità percepita dagli utenti. Lo riferisce Start Romagna.

La rilevazione, condotta tra luglio e agosto e pubblicata recentemente, ha coinvolto 2.500 viaggiatori che hanno utilizzato autobus urbani, extraurbani e il Metromare.

Proprio dal Metromare arriva il risultato più brillante: su 403 interviste specifiche, oltre il 98% degli utenti promuove il servizio e più del 70% assegna voti tra l’8 e il 10. Rapidità, puntualità e comfort sono gli aspetti più apprezzati, tutti con valutazioni medie superiori all’8. "In un contesto come quello riminese, caratterizzato da forti picchi di domanda nei mesi estivi, la linea veloce tra Rimini e Riccione continua a rivelarsi una soluzione gradita", evidenzia Start Romagna.

Quanto agli altri ambiti dell’indagine, la soddisfazione complessiva, misurata su un range di voto da 6 a 10, supera stabilmente il 94% in tutti i territori, con punte che arrivano fino al 98%. La costa riminese si distingue come l’area con i giudizi migliori, con il 97,9% di utenti soddisfatti e un voto medio che raggiunge l’8,3, in crescita rispetto agli anni passati.

Giudizi medi superiori al voto 8 in quasi tutti gli indicatori: organizzazione del servizio (8,1), confort di viaggio, attenzione verso il cliente, attenzione alle problematiche ambientali, aspetti relazionali, disponibilità titoli di viaggio e informazioni e reclami (8,0), con il solo fattore della sicurezza lievemente inferiore (7,9).

L’indagine mette inoltre in luce una crescita significativa nell’utilizzo dei sistemi digitali di acquisto dei titoli di viaggio, a conferma del processo di modernizzazione avviato negli ultimi anni.