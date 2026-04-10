Startup e innovazione in Romagna: al via il bando AccelerUP 2025 da oltre 350mila euro

La Camera di commercio della Romagna sostiene 5 startup ad alto contenuto tecnologico

Il futuro economico del territorio passa attraverso l’innovazione tecnologica e il sostegno concreto alle nuove realtà imprenditoriali. Dopo l’approvazione della graduatoria di merito, entra nel vivo la fase operativa del Bando AccelerUP 2025.

L’iniziativa, approvata lo scorso settembre, ha l’obiettivo di sostenere 5 startup con progetti di sviluppo innovativi attraverso un pacchetto integrato di risorse: contributi a fondo perduto per le spese di investimento e un percorso di accelerazione specialistica denominato “ScaleUP”, erogato dall'Azienda speciale CISE.

Il bando ha riscosso un notevole interesse, raccogliendo 12 istanze valutabili, nella finestra di apertura tra ottobre e dicembre 2025. Dopo una rigorosa fase istruttoria e la valutazione di una Commissione tecnica di esperti, sono state individuate le 5 imprese eccellenti che beneficeranno del sostegno.

L’investimento totale della Camera ammonta a 356.768 euro, di cui. 269.068 euro come contributi a fondo perduto per coprire fino all'80% delle spese ammissibili (massimo 60.000 euro per singola impresa) e 87.700 euro in servizi di accelerazione, con un contributo figurativo di 17.540 euro a startup, per il percorso ScaleUP.

"Con il Bando AccelerUP non ci limitiamo a erogare risorse finanziarie, ma investiamo nelle competenze e nella visione dei nostri giovani imprenditori - dichiara il Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna -. Dall'intelligenza artificiale applicata all'industria fino alla sostenibilità energetica e ai servizi per il settore HoReCa, le 5 realtà selezionate dimostrano che il nostro territorio è un terreno fertile per l'innovazione. Il nostro compito è affiancarle affinché queste idee si trasformino in imprese solide, capaci di generare valore e occupazione di qualità per tutta la comunità."

Le startup selezionate coprono un ampio spettro di settori ad alta intensità tecnologica:

- Agilia Srl di Rimini: Soluzioni di IA su misura per l'automatizzazione dei processi.

- Airtisan Srl di Forlì: Piattaforma IA per l'analisi guasti (FMEA).

- Fleai Srldi Meldola: Workstation meccatronica ibrida.

- Nextwave Lab Srl di Cattolica: Piattaforma digitale per il recruiting e la gestione del personale HoReCa.

- VXV-Project Srl di Forlì: Soluzioni fotovoltaiche integrate per pensiline di parcheggio.

Con questo intervento, la Camera di commercio della Romagna conferma la propria missione di volano per lo sviluppo economico, puntando sulla digitalizzazione e sulla sostenibilità come leve strategiche per la competitività del sistema territoriale.