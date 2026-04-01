"Stazione di Rimini, no alla riduzione di sicurezza": la politica si muove per i turni serali della Polfer

Tassinari di Forza Italia presenta interrogazione al proprio governo

La sicurezza dei cittadini e dei viaggiatori non può essere ridotta proprio nelle ore più delicate”. Con queste parole Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia, interviene sul caso della possibile sospensione del presidio della Polizia Ferroviaria nella stazione di Rimini durante le ore notturne.



Secondo quanto emerso, il presidio della Polfer potrebbe essere chiuso nella fascia oraria compresa tra le 19.00 e le 7.00 già a partire dalle prossime festività pasquali, lasciando uno dei principali snodi ferroviari dell’Adriatico privo di un presidio fisso nelle ore serali e notturne.



“Parliamo di una stazione strategica, frequentata ogni giorno da pendolari, lavoratori e turisti – sottolinea Tassinari – e proprio per questo è indispensabile garantire un presidio costante, soprattutto nelle ore in cui aumenta il rischio di episodi di criminalità e degrado”.



La deputata azzurra ha quindi presentato un’interrogazione parlamentare a risposta scritta rivolta al Ministro dell’Interno per chiedere chiarimenti sulle motivazioni della scelta e sulle eventuali misure alternative previste.



“Ho chiesto al Governo – prosegue Tassinari – se sia stata valutata attentamente la ricaduta di questa decisione sulla sicurezza dei viaggiatori e del personale ferroviario, e quali strumenti si intendano mettere in campo per evitare un abbassamento del livello di controllo e prevenzione”.



Nel testo dell’interrogazione si evidenzia infatti come la Polizia Ferroviaria rappresenti un presidio fondamentale per la gestione dell’ordine pubblico nelle stazioni, in particolare in contesti ad alta frequentazione come quello riminese, nodo rilevante anche per il traffico nazionale e internazionale.



“Non possiamo permettere che una riduzione della presenza dello Stato proprio nelle ore notturne favorisca situazioni di maggiore vulnerabilità, episodi di microcriminalità o comportamenti antisociali – aggiunge Tassinari –. La sicurezza deve essere garantita in modo continuativo, senza zone d’ombra”.



Infine, la parlamentare chiede all’Esecutivo quali azioni intenda intraprendere per assicurare una presenza adeguata della Polfer nella stazione di Rimini anche nelle ore serali e notturne, al fine di prevenire reati e garantire un intervento tempestivo in caso di emergenze.



“La tutela dei cittadini viene prima di tutto – conclude Tassinari – e su questo punto continueremo a vigilare con la massima attenzione”.