Stefano Benaglia aderisce a Europa Verde: "Rimini non è spazio da consumare, ma da vivere davvero"

“Si ritorna sempre dove si è stati bene", le parole di Benaglia

“Si ritorna sempre dove si è stati bene". Con queste parole Stefano Benaglia ha deciso di aderire a Europa Verde, mettendo al centro della sua visione politica "la qualità della vita delle persone e il futuro della città di Rimini". “Insieme iniziamo oggi un percorso politico pubblico e aperto, che vuole riportare al centro alcuni grandi temi troppo spesso affrontati separatamente: ambiente, lavoro, turismo, vivibilità urbana e giustizia sociale. Crediamo infatti che la conversione ecologica non possa essere vissuta come un limite o un ostacolo allo sviluppo, ma come l’occasione per costruire una città più sana, più moderna, più equa e più vivibile per chi la attraversa ogni giorno”, dichiara Alessia Lea Di Rago, la coportavoce di Europa Verde Rimini.



“Bisognerà trovare un equilibrio tra gli interessi economici della città, la vivibilità delle persone che la abitano e la tutela del verde e dell’ambiente. Rimini non può essere pensata solo come uno spazio da consumare, ma come un luogo da vivere davvero”, dichiara Benaglia.



“Vogliamo costruire un percorso politico serio, aperto al confronto con cittadini, associazioni, comitati e realtà sociali che vogliono contribuire a immaginare una Rimini più giusta, più verde e più vivibile. Una città che mette al centro le persone, i quartieri, il mare, il lavoro di qualità e il diritto delle nuove generazioni ad avere un futuro”, aggiunge Alessia Lea Di Rago.



Dalle prossime settimane Europa Verde sarà presente con banchetti in piazza, incontri pubblici, momenti di ascolto e iniziative sul territorio. “Perché i Verdi, prima di essere un simbolo, devono essere una forza politica propositiva che possa condizionare le scelte della futura amministrazione, lottando su temi cruciali per il vivere delle persone e la salvaguardia dell’ambiente in cui tutti noi viviamo” conclude Benaglia.