Stefano Giammarioli è il nuovo dirigente del Rimini F.C.: esperienza e competenza al servizio del Club

Dirigente umbro con esperienza nel calcio, Giammarioli ha guidato Gubbio e Cremonese nei ritorni in Serie B dopo anni di assenza.

Dirigente umbro con una lunga e consolidata esperienza nel calcio professionistico, Stefano Giammarioli ha legato il proprio nome a realtà di primo piano del panorama calcistico italiano. La sua carriera ha avuto inizio a Gubbio, dove è stato protagonista di una storica cavalcata che ha portato il club dalla Serie D alla Serie B, scrivendo una delle pagine più importanti della storia rossoblù.

In seguito, Giammarioli ha assunto il ruolo di Direttore Sportivo della Cremonese, incarico ricoperto per cinque stagioni. Durante il suo mandato, ha contribuito in modo determinante al ritorno della società grigiorossa in Serie B nel 2017, dopo undici anni di assenza. Un traguardo che ha confermato le sue capacità gestionali e il suo fiuto per la costruzione di squadre vincenti.

Terminata l’esperienza a Cremona, è tornato a Gubbio prima di intraprendere una nuova avventura dirigenziale al Grosseto, rafforzando ulteriormente il proprio profilo come figura di riferimento per competenza, serietà e visione strategica.

Con il suo arrivo, il Rimini F.C. compie un passo importante nel potenziamento della propria struttura dirigenziale, affidando a Giammarioli la responsabilità delle aree sportiva e gestionale. Una scelta che testimonia la volontà del Club di crescere in modo solido e ambizioso.

Il Rimini F.C. rivolge a Stefano Giammarioli un caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro.