Il Novafeltria ferma le vittorie casalinghe della Stella: frizzante 0-0

Stella - Novafeltria 0-0

STELLA: Temeroli, Maioli, Zavaglia, Belicchi, Cicchetti (42' st Belletti), Alvisi, Berardi (10' st Greppi), Bartolani, Fantini, Ulloa Brito (45' st Cristiani), Gabrielli (33' st Guidomei). A disp.: Ferri, Bacchini, Celli, Baschetti, Foschi. All.: Bianchi.

NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra, A.Pavani (40' st T.Pavani), Nucci, Renzi, Giacobbi, Giorgini (45' st Semprini), Castellani, Canini (49' st Tamagnini), Frihat (22' st Camara), Galli (11' st Astolfi). A disp.: Tani, Paesini, Ciccioni. All.: Mancini.

ARBITRO: Visani di Faenza.

AMMONITI: Frihat, Giacobbi, Cicchetti, Renzi.

RIMINI Nessun gol tra Stella e Novafeltria, ma gara ben giocata da entrambe le squadre, davanti a un pubblico numeroso. Finora la Stella aveva vinto tutte le gare in casa e anche questa volta ha sfiorato il colpaccio, ma un doppio miracolo di Renzetti ha blindato uno 0-0 che nel complesso sta stretto alla squadra ospite, che ha giocato una gara brillante.

Nella prima frazione parte bene la Stella, poi esce alla distanza la squadra di Mancini. Al 28' Galli ruba palla ad Alvisi, da buona posizione, benché defilato, l'ex Pietracuta calcia alto. Al 30' Frihat ci prova dal limite, conclusione debole parata da capitan Temeroli. Un minuto dopo Giorgini serve Galli, il rasoterra trova ancora la parata del portiere ex Rimini. Al 32' spunto di Ulloa Brito, che cerca qualche compagno a rimrochio: la difesa ospite si salva. Al 37' Frihat si coordina in rovesciata, tentativo che si spegne carambolando addosso al compagno di squadra Galli. Due minuti dopo Giorgini, oggi in campo al posto di Piva, prova il tiro, deviato però dalla difesa in angolo. Al 44' ripartenza della Stella, Ulloa Brito sfrutta un'uscita spericolata di Renzetti per cercare la porta, ma il tiro, da posizione defilata, accarezza il palo esterno.

A inizio ripresa azione da applausi del Novafeltria: Giacobbi serve Andrea Pavani sulla corsa, cross da sinistra per Canini che in area controlla, salta il marcatore e chiama Temeroli all'intervento. Il portiere si ripete al 54' deviando il rasoterra angolato di Castellani dal limite deel'area. Al 74' la Stella si fa vedere con uno schema su punizione che porta al tiro Ulloa Brito: il rasoterra termina fuori. Il Novafeltria spreca la palla della vittoria all'83', con Astolfi che tutto solo si fa recuperare e deviare il tiro da un difensore. Al 91' Renzetti salva letteralmente il risultato: il portiere toglie dall'incrocio dei pali la punizione di Greppi, poi si esalta sul successivo tap-in.

"È la prima volta che loro non vincono: loro hanno molto cuore, in questo campo vanno uomo su uomo e appena siamo calati sul ritmo, ci hanno messo in difficoltà", spiega il tecnico del Novafeltria Massimo Mancini.

"Una buona partita, abbiamo tenuto botta contro una squadra di vertice. Quando non si vince non si è contenti, ma ci portiamo a casa la prestazione. Un buon punto tutto sommato", evidenzia Riccardo Marconi, capitano della Stella, oggi squalificato (la fascia sul braccio di Marco Temeroli, portiere ex Rimini).