Stella, tris al Bakia e zona playoff riavvicinata: Fantini man of the match

Doppietta di Fantini e gol di Marchini, battuto il Bakia 3-1

Stella - Bakia 3-1

STELLA: Temeroli, Zavaglia (36' st Maioli), Belletti, Belicchi (11' st Alvisi), Gabrielli, Arduini, Marconi (45' st Guidomei), Ceccarelli (24' st Betti), Greppi (38' st Foschi), Marchini, Fantini. A disp.: Amaducci, Celli, Cristiani, Ulloa Brito. All.: Bianchi.

BAKIA: Hysa, Polini, Qatja (40' st Fr.Nava), Fiaschini, Foschi, Canarecci, Bravaccini (30' st Baroni), Quadrelli (12' st Guagneli), Sorrentino, Toromani (40' st Bonoli), Fe.Nava (30' st Lorenzini). A disp.: Giustore, Bandieri, Vitalino, Pulzetti. All.: Durante.

ARBITRO: Festa di Faenza.

RETI: 5' pt Fantini, 12' pt Fe.Nava, 42' pt Marchini, 19' st Fantini.

AMMONITI: Foschi, Belicchi, Bravaccini, Gabrielli, Guagneli, Betti.

ESPULSI: 27' st Canarecci.

RIMINI La Stella si riavvicina ai playoff, battendo con merito il Bakia per 3-1. Al 5' punizione dal limite dell'area di capitan Marconi, Hysa respinge, Fantini da posizione defilata infila in rete. Il Bakia pareggia al 12': cross di Sorrentino e inserimento vincente di Federico Nava, che batte Temeroli. La Stella torna in vantaggio al 42': lancio di Belicchi dalla trequarti, Marchini è bravo a controllare e a battere imparabilmente di sinistro Hysa. Al 64' il tris con un tiro al volo di Fantini che sfrutta un cross da destra. Al 71' Canarecci subisce il secondo giallo per fermare una ripartenza. Nel finale Stella vicina al poker, ma il palo nega la gioia del gol a Betti.