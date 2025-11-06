Stipendi bassi e carenze personale: Cgil in sostegno delle forze di Polizia con un volantinaggio

La prima iniziativa di sensibilizzazione dedicata alla Polizia Stradale

Questa mattina (giovedì 6 novembre) anche a Rimini si è tenuta l'iniziativa promossa dalla Cgil, un volantinaggio al mercato settimanale, allo scopo di sensibilizzare cittadini e istituzioni sulle condizioni di lavoro sempre più difficili degli agenti della Polizia Stradale, chiamati ogni giorno a garantire la sicurezza della mobilità sulle strade e autostrade italiane, spesso in carenza di organico e di mezzi adeguati.

"La mobilitazione inaugura un percorso di iniziative specifiche per i diversi settori della Polizia di Stato, con l’intento di riportare al centro del dibattito pubblico la dignità e i diritti di chi veste la divisa", spiega la Cgil in una nota. La Polizia Stradale è stata scelta come prima protagonista di questa campagna "in ragione della sua funzione vitale e delle numerose criticità che ne mettono a rischio efficienza e sicurezza". La Cgil rivendica "un urgente incremento delle dotazioni organiche dei Compartimenti, delle Sezioni, Sottosezioni e Distaccamenti della Polizia Stradale, per migliorare la qualità del servizio e tutelare la salute psicofisica degli operatori. Un’organizzazione più equa e sostenibile, fondata sul benessere lavorativo, è l’unica strada per garantire standard di sicurezza adeguati alla crescente complessità della mobilità contemporanea".

Altro punto cruciale riguarda l’equità economica. Il sindacato denuncia "le sperequazioni nella corresponsione dell’indennità autostradale, frutto di interpretazioni restrittive delle convenzioni con le società concessionarie. Attualmente, in molte articolazioni della Polizia Stradale, il beneficio economico è riconosciuto solo alle pattuglie direttamente impegnate sulla rete autostradale, escludendo chi svolge attività di supporto, come gli operatori che si occupano di infortunistica e polizia giudiziaria, pur contribuendo in modo determinante al servizio". Viene così chiesto un urgente tavolo di confronto

La Cgil che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza apra con urgenza un tavolo di confronto con l’Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, "per garantire una parità di trattamento economico a tutto il personale che presta servizio, anche indiretto, sulle reti autostradali e sulle principali strade extraurbane".

Durante il volantinaggio riminese, i rappresentanti sindacali hanno illustrato ai cittadini il significato dell’iniziativa: "Difendere la Polizia Stradale significa difendere un presidio di sicurezza pubblica essenziale, che tutela ogni giorno chi viaggia, lavora e vive sulle nostre strade. La carenza di personale e mezzi non è solo un problema interno alla Polizia, ma un tema di interesse collettivo, che riguarda la sicurezza di tutti".

La campagna continuerà nei prossimi mesi con ulteriori iniziative dedicate alle altre articolazioni della Polizia: "nella convinzione che solo una forza pubblica tutelata e valorizzata possa garantire pienamente la sicurezza e i diritti dei cittadini".