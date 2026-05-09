Stop a discriminazioni e reato d'odio: i giovani avvocati di Rimini aderiscono a un protocollo regionale

La presidente dell'Aiga: "Una società più consapevole, inclusiva e attenta alla tutela dei diritti fondamentali”

La Sezione Aiga di Rimini ha aderito ufficialmente al Protocollo d’Intesa “La Giustizia non odia”, promosso dalla Corte d’Appello di Bologna, dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bologna, dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Bologna, dall’Ordine degli Avvocati di Bologna e dagli Ordini degli Avvocati dell'Emilia Romagna, con l’obiettivo di promuovere una cultura del rispetto e prevenire ogni forma di discriminazione e reato d’odio.



L’adesione è stata formalizzata dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Rimini, in persona della Presidente Francesca Burbuglini, con sottoscrizione del Protocollo in data 7 maggio 2026.



L’iniziativa nasce "dalla volontà condivisa delle istituzioni promotrici di rafforzare il ruolo del diritto quale presidio di legalità, inclusione e tutela dei diritti fondamentali, attraverso attività di formazione, sensibilizzazione e collaborazione interistituzionale", spiega una nota dell'Aiga, che con l'adesione "conferma il proprio impegno nella diffusione dei valori costituzionali, nella promozione del rispetto della persona e nel contrasto ai fenomeni di odio, discriminazione e violenza, anche nel contesto digitale e dei social media".



Il Protocollo prevede la realizzazione di progetti in ambito giuridico, educativo, scolastico e culturale, favorendo il dialogo tra istituzioni, professionisti del diritto, scuole, università e associazioni del territorio, con particolare attenzione alle giovani generazioni.



“L’adesione a questo Protocollo rappresenta un’assunzione concreta di responsabilità sociale da parte dell’Avvocatura giovane”, dichiara la Presidente di Aiga Rimini. “Promuovere la cultura del rispetto e della legalità significa contribuire alla costruzione di una società più consapevole, inclusiva e attenta alla tutela dei diritti fondamentali”.



L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto “La Giustizia non odia”, che prevede anche l’organizzazione di una giornata annuale di studio, verifica e confronto dedicata ai temi della prevenzione dei reati d’odio e della sensibilizzazione della cittadinanza.