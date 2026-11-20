Approvato atto di indirizzo Stop a vendita gadget con Mussolini e Hitler: il Comune di Rimini pronto a modificare i regolamenti

Il via libera del consiglio comunale

L'amministrazione comunale di Rimini è pronta a modificare il regolamento comunale sul commercio, per impedire la vendita di prodotti con immagini richiamanti il nazismo o il fascismo, e in generale "messaggi legati alla propaganda di ideologie o regimi totalitari o capaci di diffondere odio e discriminazione". Ieri sera, in consiglio comunale, è stato approvato l'atto di indirizzo che impegna l'amministrazione a modificare i regolamenti comunali su commercio e valorizzazione dell'offerta commerciale. Quindici i voti favorevoli, 6 quelli contrari, zero gli astenuti.

La seduta di ieri del consiglio comunale ha inoltre approvato, con 22 voti favorevoli, 5 astenuti e nessun contrario, la revisione del regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di proprietà comunale in locazione a canone calmierato, già condivisa nelle scorse settimane dalla prima e dalla quarta Commissione consiliare riunite in seduta congiunta. "L'obiettivo - spiega l'amministrazione comunale - è adeguare i criteri ai cambiamenti sociali e ai bisogni di chi fatica a trovare casa sul libero mercato. Tra le novità, la riserva del 10% degli alloggi disponibili a ogni aggiornamento semestrale ai nuclei di cui fanno parte forze dell'ordine, operatori sanitari e personale docente, quota che sale al 20% se il patrimonio sarà ampliato. Maggiore attenzione alla disabilità, con il punteggio per le situazioni più gravi che passa da 3.000 a 5.000 punti, un valore proporzionato per le invalidità tra il 67% e il 99% e la graduatoria speciale aperta anche a chi utilizza ausili permanenti diversi dalla carrozzina".

La seduta è proseguita poi con l’approvazione (21 voti favorevoli, 4 astenuti e nessun contrario) dello schema di accordo tra gli enti locali e l'Ausl della Romagna per la gestione integrata dei servizi e degli interventi sociosanitari nel distretto di Rimini, con validità fino al 31 dicembre 2029. Via libera anche per l'ordine del giorno a sostegno dell'iniziativa di legge sulla rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità (16 voti favorevoli, 5 astenuti e nessun contrario).

