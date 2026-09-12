Stop ai diesel Euro 5, Mastacchi: «Scelta di buonsenso, ora misure compensative»

Il consigliere di Rete Civica esprime soddisfazione per la decisione della Giunta

Soddisfazione del consigliere regionale Marco Mastacchi (Rete Civica) per la decisione della Giunta di sospendere lo stop alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 previsto dal 1° ottobre, optando invece per misure compensative. Una scelta che il consigliere aveva sollecitato lo scorso 27 agosto con un'interrogazione a risposta scritta, chiedendo alla Regione di seguire l'esempio già tracciato da Piemonte e Veneto.

"Avevamo lanciato l'allarme per tempo, chiedendo alla Giunta di non lasciare famiglie e imprese nell'incertezza a poche settimane dalla scadenza – dichiara Mastacchi –. Il fatto che oggi la Regione scelga la strada delle misure compensative, anziché di un blocco generalizzato, va nella direzione che avevamo indicato e rappresenta una scelta di buonsenso, capace di coniugare tutela ambientale e sostenibilità sociale."

Tra gli interventi previsti dalla Regione figurano il rinvio dell'accensione degli impianti di riscaldamento, l'estensione delle limitazioni alla circolazione nei giorni di bollino rosso e un progetto da 10 milioni di euro per la sostituzione dei sistemi di riscaldamento più inquinanti con pompe di calore, anche integrate a impianti fotovoltaici.

Il consigliere segnala anche come tra le misure compensative rientri l'estensione del divieto agli impianti a biomassa di classe emissiva inferiore a 5 stelle, quindi anche a quelli in classe 4 stelle: "Una precisazione doverosa: la biomassa resta una fonte energetica naturale e rinnovabile, e per molte famiglie, soprattutto in montagna, è una risorsa importante. Continueremo a seguire con attenzione l'attuazione di questa misura."