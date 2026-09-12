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Stop ai diesel Euro 5, Mastacchi: «Scelta di buonsenso, ora misure compensative»

Il consigliere di Rete Civica esprime soddisfazione per la decisione della Giunta

A cura di Michela Alessi Redazione
12 settembre 2026 08:56
Stop ai diesel Euro 5, Mastacchi: «Scelta di buonsenso, ora misure compensative» -
Rimini
Attualità
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Soddisfazione del consigliere regionale Marco Mastacchi (Rete Civica) per la decisione della Giunta di sospendere lo stop alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 previsto dal 1° ottobre, optando invece per misure compensative. Una scelta che il consigliere aveva sollecitato lo scorso 27 agosto con un'interrogazione a risposta scritta, chiedendo alla Regione di seguire l'esempio già tracciato da Piemonte e Veneto.

"Avevamo lanciato l'allarme per tempo, chiedendo alla Giunta di non lasciare famiglie e imprese nell'incertezza a poche settimane dalla scadenza – dichiara Mastacchi –. Il fatto che oggi la Regione scelga la strada delle misure compensative, anziché di un blocco generalizzato, va nella direzione che avevamo indicato e rappresenta una scelta di buonsenso, capace di coniugare tutela ambientale e sostenibilità sociale."

Tra gli interventi previsti dalla Regione figurano il rinvio dell'accensione degli impianti di riscaldamento, l'estensione delle limitazioni alla circolazione nei giorni di bollino rosso e un progetto da 10 milioni di euro per la sostituzione dei sistemi di riscaldamento più inquinanti con pompe di calore, anche integrate a impianti fotovoltaici.

Il consigliere segnala anche come tra le misure compensative rientri l'estensione del divieto agli impianti a biomassa di classe emissiva inferiore a 5 stelle, quindi anche a quelli in classe 4 stelle: "Una precisazione doverosa: la biomassa resta una fonte energetica naturale e rinnovabile, e per molte famiglie, soprattutto in montagna, è una risorsa importante. Continueremo a seguire con attenzione l'attuazione di questa misura."

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