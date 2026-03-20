Stop al degrado, dopo Pasqua l'attesa demolizione dell'ex colonia Enel di Rimini

La seconda fase prevede, per 2,5 milioni, la riqualificazione dell'area e il suo recupero

Si sono concluse con l’individuazione della ditta Ecodemolizioni le procedure di gara per l’affidamento dell’intervento di demolizione dell’ex Colonia Enel di Rimini, l’immobile in disuso e in stato di abbandono che si affaccia su viale Regina Margherita, recentemente rientrato nelle disponibilità dell’Amministrazione Comunale. L’aggiudicazione della gara, che diverrà definitiva dopo le consuete verifiche di congruità, segna così il passo determinante verso l’avvio dei lavori, previsti dopo le festività pasquali.

"Attraverso questo primo importante intervento sarà quindi possibile liberare dal degrado e dall’abbandono uno spazio centrale della marina riminese, avviando così il recupero di uno spazio urbano che tornerà ad uso pubblico, da integrarsi con il Parco del Mare. Oltre alla rimozione dell’immobile, questa fase di lavori prevede una prima sistemazione dell’area, così da poter essere già accessibile e fruibile", evidenzia l'amministrazione comunale. Con la seconda fase, co-finanziata al 50% dalla regione Emilia Romagna e con investimento complessivo di 2,5 milioni di euro, sarà dato atto alla completa riqualificazione dello spazio urbano. In linea con quanto previsto dal nuovo Piano dell'arenile, l’area è destinata a diventare una nuova piazza sul mare, con funzioni per giovani e famiglie, cittadini e turisti, in grado contribuire a far vivere la zona in ogni stagione dell’anno.