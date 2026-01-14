Stop Diesel Euro 5 il 15 gennaio a Rimini: sforamento Pm10 porta alle misure anti smog
Prossimo controllo di Arpae previsto il 16 gennaio
Entrano in vigore da domani, giovedì 15 gennaio, fino al successivo giorno di controllo compreso (previsto per venerdì 16 gennaio 2026) le misure emergenziali antismog a Rimini. A seguito del bollettino Arpae di oggi, mercoledì 14 gennaio (i bollettini escono ogni lunedì, mercoledì e venerdì, individuati quali giorni di controllo), che ha evidenziato una previsione di superamento per i prossimi giorni del valore limite giornaliero di polveri sottili Pm10, nel territorio provinciale, entrano in vigore da domani le consuete misure emergenziali, così come previsto dal Pair (Piano Aria Integrato Regionale) della Regione Emilia-Romagna.
Le analoghe misure entreranno in vigore anche a Riccione.