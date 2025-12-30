Stop doppia tassazione per pensionati, Frontalieri soddisfatti: "Si intravede soluzione"

Dall'associazione ringraziamenti a Beatriz Colombo, Domenica Spinelli e Marco Croatti

Un passo storico verso l'equità fiscale per i lavoratori a riposo della zona di confine. L’Afis (Associazione Frontalieri Italia San Marino) annuncia con soddisfazione l'accoglimento di un Ordine del Giorno all'interno della Legge di Bilancio 2026, mirato specificamente a tutelare i pensionati ed evitare il fenomeno della doppia imposizione.

Il risultato, spiega l'Afis in una nota, "è frutto del lavoro di coordinamento tra l'Associazione e le istituzioni, culminato nell'azione politica dell’Onorevole Beatriz Colombo. Grazie al suo intervento, il Governo ha assunto l’impegno formale di risolvere una criticità che da troppo tempo penalizza chi, dopo una vita di lavoro oltre confine, si vede decurtare l'assegno pensionistico da un prelievo fiscale non coordinato tra i due Stati".

"La doppia imposizione non è solo un onere economico, ma un'ingiustizia sociale per chi ha contribuito allo sviluppo dei nostri territori - dichiara la presidenza Afis - e l’On. Colombo ha dimostrato una sensibilità non comune, trasformando le nostre istanze in un impegno governativo concreto. Finalmente si intravede una soluzione definitiva per garantire che la pensione dei frontalieri non venga tassata due volte".

Afis riconosce inoltre il valore dello sforzo profuso, pur in diversi rami del Parlamento, dalla Senatrice Domenica Spinelli e dal Senatore Marco Croatti: "Entrambi hanno sostenuto con convinzione la causa attraverso emendamenti e atti parlamentari, dimostrando che la tutela dei lavoratori frontalieri e dei pensionati è una priorità sentita e trasversale che unisce le forze politiche del territorio".

L’accoglimento di questo Ordine del Giorno rappresenta per Afis un punto di partenza fondamentale: "l'associazione continuerà a vigilare affinché questo impegno si traduca, in tempi brevi, in un decreto attuativo o in una norma di legge definitiva italiana che metta la parola fine alla doppia tassazione".