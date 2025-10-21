Storie della Valmarecchia: un incontro sul libro su Nicola Gambetti alla Gambalunga di Rimini

Il volume sarà presentato giovedì 23 ottobre alle 17.30

Sarà dedicato alla memoria, alle tradizioni e alle storie del territorio della Valmarecchia il prossimo appuntamento di “Libri da queste parti”. Giovedì 23 ottobre alle ore 17.30, nella Sala Cineteca della Biblioteca Gambalunga di Rimini, verrà presentato il volume Casa Gambetti. Nicola guaritore: una vita per gli altri, curato da Simona Andreani, Lorenza Bonifazi, Alice Cesarini, Manlio Flenghi e Luciana Romanelli

Il libro – pubblicato nel 2025 a cura degli autori – racconta la vita di Nicola Gambetti (1832–1921), figura molto conosciuta nell’Alta Val Marecchia per la sua attività di guaritore, e ricostruisce la storia della sua famiglia attraverso testimonianze, documenti e memorie condivise. Pur configurandosi come una biografia, il volume si sviluppa come un vero e proprio percorso storico, che non si limita alla vicenda personale di Nicola Gambetti ma ricostruisce il contesto familiare, sociale e geografico in cui visse. Dal condottiero Uguccione della Faggiola, passando per la nobile casata dei Barbolani di Montauto, fino alla famiglia Gambetti e ai giorni nostri, il testo compone un affascinante cammino, ricco di documenti, racconti e scoperte, culminando in una testimonianza viva e toccante. Il libro affronta inoltre un tema rimasto a lungo nell’ombra: la scomparsa dell’ingente patrimonio di Nicola Gambetti, oggi stimato in decine di milioni di euro. Una vicenda che dona al volume i tratti di un vero e proprio giallo storico, carico di colpi di scena e rivelazioni sorprendenti. L’incontro, che vedrà la partecipazione degli autori, sarà arricchito dal dialogo con Giancarlo Cerasoli, storico della medicina, che offrirà un approfondimento sugli aspetti antropologici legati alla medicina popolare e al ruolo dei guaritori nelle comunità locali.