Strada Marecchiese e non solo: Gnassi contro Salvini, "Dia risorse e tempi di realizzazione"

"Il Governo degli annunci perché non fa le sue strade?", attacca il deputato dem

Il deputato del Pd Andrea Gnassi ha presentato un'interrogazione al Ministro Salvini, chiedendo chiarezza per tre opere fondamentali per la viabilità riminese: Marecchiese, Strada Statale 16 e Consolare di San Marino. Nella fattispecie, nell'interrogazione si chiede chiarezza sul "quadro finanziario, procedurale e programmatorio complessivo" delle tre opere, sulle misure "da adottare per assicurare trasparenza" , sull'effettivo coinvolgimento degli enti territoriali e infine certezza "su risorse e tempi di realizzazione". Nell'interrogazione si parla anche dei lavori della nuova circonvallazione di Santa Giustina: Gnassi chiede conferma dell'avvio del cantiere, come da impegno di Anas, per marzo 2026.

Sulla Consolare Gnassi evidenzia: "Nei giorni scorsi si sono registrati proclami politici che hanno liquidato come una perdita di tempo proposte migliorative, tutt’altro che pretestuose, avanzate dal Comune di Rimini già da anni e oggi finalmente recepite. E sottolineo finalmente perché riconosciute e confermate come indispensabili in una riunione tecnica svoltasi proprio il 5 febbraio. Ma tali indicazioni Anas doveva e poteva assumerle già molto tempo prima, evitando ritardi su criticità progettuali puntualmente segnalate da Comuni ed enti locali. Il progetto originario, che insiste per oltre il 70% sul territorio del comune di Rimini, senza proposte migliorative del Comune avrebbe come murato, arrivando di fatto a mettere in trincea, interi quartieri, in particolare la Grotta Rossa, con il rischio concreto di isolare aree residenziali e compromettere drasticamente la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini".

Sulle altre due infrastrutture, Gnassi sottolinea: "Si vuol colpire la Romagna? Il territorio riminese non facendo le opere? Sono tuttestrade statali. Il Governo degli annunci perché non fa le sue strade? Per la Marecchiese siamo oramai al libro degli annunci, ma non risultano stanziamenti; per la ss 16 ancora dichiarazioni informali purchessia e contraddittori, a fronte di una procedura di Valutazione di impatto ambientale in scadenza nel 2028”. Il deputato dem chiede quindi al Ministro Salvini attraverso l’interrogazione “risposte certe su tempi, procedure e risorse così che si sappia di chi siano responsabilità e ruoli nell’intera vicenda”.