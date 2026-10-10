Strada Marecchiese, è stallo: il nodo Villa Verucchio non risolto. Valmarecchia Futuro all'attacco

"La nuova Marecchiese non può restare una promessa ripetuta a ogni stagione politica"

Sulla nuova Marecchiese è stallo. Al di là delle schermaglie politiche tra centrodestra e centrosinistra, il progetto di riqualificazione della strada procede lentamente. Il comitato Valmarecchia Futura, in una nota, esprime preoccupazione. Manca ancora la progettazione è il nodo è il tratto Villa Verucchio-Rimini. "Quando lo studio di fattibilità è stato affidato all’architetto Edoardo Preger - ricorda Valmarecchia Futura - non è stata individuata una soluzione convincente per quel tratto. Di fronte a questa difficoltà, la Provincia ha rimesso il mandato ad Anas. Anas ha quindi elaborato alcune ipotesi attraverso una soluzione progettuale ormai superata, che prevedeva uno sbocco sulla Statale 16".

Non c'è dunque ancora una soluzione progettuale. Si paventava un incontro tra amministrazione comunale verucchiese e Anas, ma di quell'incontro non si ha avuto notizia. Valmarecchia Futura parla di discussioni infinite senza soluzioni concrete, mentre il territorio richiede collegamenti adeguati: "Se il Comune di Verucchio non è nelle condizioni di affrontare questo percorso, oppure ritiene troppo delicato il confronto sul tracciato, Valmarecchia Futura è pronta a incontrare direttamente la popolazione di Verucchio, tutte le volte che sarà necessario, per ascoltare le esigenze, confrontare le alternative e contribuire a individuare una soluzione praticabile. Non si può usare la difficoltà di una scelta come motivo per rinunciare a scegliere". Poi, sbloccato il nodo progettuale, serviranno le risorse. "Ma subito", attacca Valmarecchia Futura: "La nuova Marecchiese non può restare una promessa ripetuta a ogni stagione politica. Serve un percorso con tempi definiti, responsabilità chiare e un confronto concreto tra Comuni, Provincia, Regione e Anas. Chiediamo quindi che venga chiarito pubblicamente se l’incontro annunciato dal Comune di Verucchio con Anas sia stato effettuato e quali risultati abbia prodotto. Se non è stato fatto, chiediamo che venga convocato senza ulteriori rinvii e che si apra finalmente una fase operativa per individuare una soluzione realizzabile".

"Non pretendiamo che domani ci siano tutte le risorse, pretendiamo però che domani si cominci a fare ciò che serve per arrivare a un progetto. Perché senza una soluzione non c’è un progetto, senza un progetto non c’è un’opera da finanziare e senza decisioni continueremo a perdere anni. La Valmarecchia non può più permetterselo", chiosa il comitato.