Strada Marecchiese, la replica di Marcello: "L'iter ha avuto un'accelerazione"

L’intervento prevede lavori per stralci e opere per 452 milioni di euro

Andrea Gnassi attacca il governo, chiedendo risorse e tempi di realizzazione per la Strada Statale 16, la Consolare e la Marecchiese, Nicola Marcello di Fratelli d'Italia replica su quest'ultima infrastruttura strategica per il territorio, parlando di "accelerazione dell'iter autorizzativo". In queste ore Marcello rivela, sulle colonne de Il Resto del Carlino, di aver ricevuto "formali rassicurazioni da governo e Anas rispetto all’iter autorizzativo per il progetto di riqualificazione e messa in sicurezza, iter avviato grazie all’impegno dell’allora viceministro dei trasporti Galeazzo Bignami, attuale capogruppo di FdI alla Camera". Il progetto prevede lavori per stralci e opere per 452 milioni di euro: verranno realizzati dei bypass all'altezza dei centri abitati per un traffico più fluido e sicuro, inoltre saranno installati rallentatori ottici nei punti più critici e nuova segnaletica. Si interverrà anche su illuminazione e fermate delle linee dei bus. Ma su tempistiche e risorse, ancora non ci sono certezze.