Strada provinciale 58 più sicura: il Comune interviene con attraversamenti luminosi e rilevatori di velocità

L’Amministrazione comunale risponde alle richieste dei residenti con un piano condiviso per migliorare la viabilità

Un’azione concreta e immediata per rispondere alle criticità legate al traffico lungo la Strada Provinciale 58. In attesa dei prossimi incontri istituzionali con la Provincia di Pesaro-Urbino, nell’ambito del percorso già avviato insieme alle Province di Rimini e Pesaro per affrontare le problematiche della SP58, che collega i territori di San Giovanni in Marignano e Tavullia, l’Amministrazione comunale ha deciso di intervenire con misure immediate per aumentare la sicurezza stradale.

A seguito di un percorso di confronto e condivisione con i residenti - l’ultimo dei quali si è tenuto il 16 aprile scorso - e con la Provincia di Rimini, il Comune ha infatti elaborato e finanziato il progetto esecutivo finalizzato alla messa in sicurezza del tratto urbano che si affaccia sulla direttrice verso Tavullia. Un lavoro costruito passo dopo passo insieme alla comunità, con l’obiettivo di dare risposte alle esigenze dei cittadini che vivono quotidianamente questa arteria particolarmente trafficata.

Il pacchetto di interventi, coordinato dal Servizio Sviluppo e sicurezza del territorio, prenderà il via tra la fine maggio e l’inizio del mese di giugno. L'obiettivo è duplice: da un lato garantire la massima tutela dei pedoni, dall’altro ridurre e moderare la velocità dei veicoli nel tratto compreso tra la frazione di Santa Maria in Pietrafitta e il confine con le Marche.

Gli interventi prevedono l’installazione di due nuovi attraversamenti pedonali ad alta visibilità, pensati per migliorare in modo significativo la sicurezza, soprattutto nelle ore serali e notturne, grazie a un sistema di illuminazione direzionale a LED.

Il primo attraversamento è previsto in pieno centro abitato, in prossimità del ponte sul Cattolicaccio, lungo via Santa Maria (tra i civici 1373 e 1376). Il secondo, invece, sarà realizzato fuori dal centro abitato, al termine della pista ciclabile di via Santa Maria, all’incrocio con via Torre.

In entrambi i punti verrà installata una segnaletica bifacciale per l’attraversamento pedonale, dotata di quattro lampade a LED gialle lampeggianti, con l’obiettivo di rendere l’area immediatamente percepibile e aumentare il livello di attenzione degli automobilisti anche in condizioni di scarsa visibilità.

A questi interventi si aggiungono due presidi tecnologici lungo via Tavullia, finalizzati al contenimento della velocità veicolare, particolarmente elevata in quel tratto.

Il primo è un display rilevatore di velocità, che sarà installato tra i civici 637 e 797, in grado di mostrare in tempo reale l’andatura dei veicoli e invitare i conducenti a moderare la velocità. Il secondo è un segnale di pericolo luminoso, posizionato in prossimità del ponte sul torrente Tavollo, pensato per segnalare in modo chiaro la pericolosità della curva a chi percorre la strada in direzione Tavullia–San Giovanni in Marignano.

Per limitare i disagi alla circolazione su un’arteria stradale particolarmente trafficata, i lavori per la posa dei sottoservizi elettrici funzionali all’installazione degli attraversamenti pedonali illuminati saranno organizzati in due fasi distinte.

Gli scavi interesseranno infatti una sola metà della carreggiata per volta, così da garantire sempre la percorribilità della strada e assicurare il transito dei veicoli su almeno una corsia in ogni momento.

L’Amministrazione comunale sottolinea come questo intervento sia il risultato di una collaborazione significativa e costruttiva tra ente locale, Provincia e cittadinanza. La decisione di procedere con un intervento diretto, pur trattandosi di una strada provinciale, nasce dall’esigenza di rispondere in tempi rapidi alle criticità segnalate dai residenti, in attesa anche della realizzazione della nuova rotatoria prevista all’intersezione tra la nuova SP58 e via Cassandro, opera che sarà realizzata dalla Provincia di Rimini.