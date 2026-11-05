La città che cambia Strade più illuminate ma meno consumi: Cattolica lancia piano per l'illuminazione pubblica

Sindaca Foronchi e assessore Uguccioni: “Step decisivo verso la rivoluzione energetica della città"

L'amministrazione comunale di Cattolica annuncia un nuovo step del piano di riqualificazione dell’illuminazione pubblica, dell’efficientamento energetico e termico negli immobili di proprietà o gestiti dal Comune e della costituzione di comunità energetiche (Cer). L’Amministrazione ha pubblicato il bando di gara per il progetto di riqualificazione energetica del Comune di Cattolica nella formula del project financig.

“Stiamo procedendo nel percorso di riqualificazione di tutta l’impiantistica obsoleta della nostra città e degli immobili del Comune o gestiti dal Comune – spiegano la sindaca Franca Foronchi e l'assessore Alessandro Uguccioni – Alcuni primi interventi sul relamping sono stati già messi a terra ma il vero piano di rinnovamento generale comincia adesso. Per decenni non si è mai investito in modo risolutivo per dotare la città di un’impiantistica moderna, efficiente e soprattutto a basso consumo energetico. In programma, tra i lavori più imponenti, c'è un intervento destinato a rinnovare il volto tecnologico della città, tra nuova illuminazione pubblica a led, edifici comunali più efficienti, pannelli solari sui tetti e la possibilità di dar vita a una comunità energetica rinnovabile. Il tutto senza gravare sulle casse comunali: a finanziare l'opera, infatti, saranno interamente i privati, grazie allo strumento del project financing, la cosiddetta finanza di progetto. È una vera rivoluzione per Cattolica. Il nostro obiettivo è quello di arrivare ad essere un comune sempre più ecologico e sostenibile sul fronte dei consumi energetici, luce e calore”.

Il progetto prevede la sostituzione dei vecchi punti luce con apparecchi a led a basso consumo e l'introduzione di soluzioni "smart city": strade più sicure e meglio illuminate, bollette energetiche dell'ente in calo e minore impatto ambientale. Capitolo edifici: scuole, uffici e impianti sportivi di proprietà o in gestione al Comune saranno interessati da interventi di efficientamento, con l'installazione di impianti fotovoltaici che produrranno energia pulita direttamente in loco. Il progetto apre inoltre le porte a una comunità energetica rinnovabile un modello che consente a cittadini, imprese ed enti di condividere l'energia prodotta dagli impianti, trasformando i tetti pubblici in piccole centrali verdi e redistribuendo i benefici sul territorio, risparmi in bolletta e una decisa riduzione delle emissioni di Co2. “Cambia infine la logica di spesa per il Comune – aggiungono sindacae assessore - Al posto delle bollette e dei costi di manutenzione sostenuti oggi, l'ente verserà al gestore un canone annuo già previsto a bilancio, mentre tutti i rischi, dalla progettazione alla gestione, restano in capo al privato”.

“La pubblicazione della gara – proseguono - è arrivata con qualche mese di attesa: dopo le recenti pronunce europee che hanno superato il diritto di prelazione del promotore, il Comune ha preferito procedere solo dopo aver acquisito uno specifico parere della Corte dei conti. Il risultato è una gara pienamente aperta, nella quale tutti gli operatori, compreso chi ha ideato il progetto, concorrono ad armi pari”.

Il valore complessivo dell'investimento supera i quattro milioni di euro, per una concessione della durata di diciassette anni. Non è previsto alcun contributo a carico del bilancio comunale: l'intera operazione sarà sostenuta con capitali privati.

Le imprese interessate potranno presentare le proprie offerte e la concessione sarà affidata a chi garantirà il miglior rapporto tra qualità e prezzo. Un passaggio atteso, che segna l'avvio concreto di uno degli interventi più rilevanti degli ultimi anni per l'efficienza energetica e la sostenibilità del territorio.

“È un piano strategico per Cattolica – concludono la prima cittadina e l'assessore – Un piano completo che presta attenzione anche al dato estetico. I nuovi impianti con cui si sostituiranno quelli obsoleti saranno arredi moderni e rispondenti agli attuali canoni di decoro urbano, migliorando così il volto della città. Il nostro ringraziamento va agli uffici per il grande lavoro e impegno che stanno mettendo in campo”.