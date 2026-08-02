Street tutor in centro storico, Cna Rimini: “Un primo passo concreto per sicurezza e decoro urbano”

“Si tratta di un’iniziativa che Cna considera un primo segnale concreto nella giusta direzione"

CNA Rimini accoglie con favore l’avvio del nuovo servizio di presidio degli street tutor nell’area del Mercato Coperto e del centro storico, annunciato dal Comune di Rimini nell’ambito del progetto degli Hub Urbani e delle azioni di rafforzamento della sicurezza urbana.

“Si tratta di un’iniziativa che CNA considera un primo segnale concreto nella giusta direzione - afferma Davide Ortalli Direttore di CNA RImini - frutto anche del percorso di confronto e ascolto sviluppato negli ultimi mesi con l’Amministrazione comunale, in particolare con l’Assessore Magrini e delle numerose segnalazioni raccolte da CNA tramite gli operatori economici, i pubblici esercizi e i commercianti del centro storico che partecipano alla Rimini Shopping Night.

Nel corso degli incontri promossi da CNA sono stati evidenziati con chiarezza i disagi vissuti quotidianamente da chi lavora e investe nel cuore della città: episodi di degrado urbano, bivacchi, schiamazzi, comportamenti molesti e situazioni che, pur non sempre configurando reati, alimentano una diffusa percezione di insicurezza tra imprenditori, lavoratori, residenti e visitatori.

Particolarmente importante è stato anche il confronto avvenuto nello scorso mese di marzo con il Questore di Rimini, sempre in presenza dell’Assessore Magrini, durante il quale CNA ha rappresentato le preoccupazioni espresse dagli operatori economici del centro storico e la necessità di individuare strumenti operativi capaci di rafforzare il presidio del territorio e migliorare la vivibilità degli spazi urbani.

“Da tempo i nostri associati chiedevano interventi visibili e continuativi – prosegue Ortalli –. Servivano azioni concrete che potessero contribuire a mitigare il senso di insicurezza generato da situazioni di degrado e da comportamenti incompatibili con la funzione commerciale e turistica del centro storico. L’introduzione degli street tutor rappresenta una risposta positiva a queste sollecitazioni e un segnale di attenzione verso chi ogni giorno tiene viva la città con il proprio lavoro”.

CNA sottolinea in particolare il valore del presidio quotidiano nelle aree più frequentate, della funzione di dialogo e prevenzione affidata agli street tutor e del collegamento operativo con la Polizia Locale e le forze dell’ordine, elementi che possono contribuire a prevenire situazioni critiche e a rafforzare la percezione di sicurezza urbana.

CNA Rimini continuerà a collaborare con il Comune di Rimini e con tutti i soggetti coinvolti, monitorando l’efficacia del nuovo servizio e raccogliendo le indicazioni provenienti dalle imprese del centro storico.

“La sicurezza e il decoro urbano sono condizioni essenziali per la qualità della vita dei cittadini e per la competitività delle attività economiche – conclude Ortalli –. È importante che il percorso avviato oggi rappresenti l’inizio di un rafforzamento stabile del presidio del centro storico, anche a supporto delle iniziative che animano la Rimini Shopping Night e delle imprese che contribuiscono alla vitalità economica e sociale della città”.