Studenti tedeschi in visita a Rimini, alla scoperta anche del Parco del Mare

Gli studenti del Christian-von-Dohm-Gymnasium di Goslar, ospiti di Rimini e del Liceo "Giulietta Masina"

Saluto istituzionale in Sala del Consiglio comunale per la classe del Christian-von-Dohm-Gymnasium di Goslar, ospite del Liceo "Giulietta Masina" nell'ambito di uno scambio culturale Erasmus+. A settembre toccherà ai ragazzi riminesi partire per la Germania. La Sala del Consiglio comunale di Rimini ha ospitato questa mattina un momento di benvenuto istituzionale per un gruppo di studenti provenienti da Goslar, in Germania. L'assessore Mattia Morolli li ha ricevuti insieme ai loro corrispondenti riminesi della classe 2DL del Liceo Statale Linguistico ed Economico Sociale "Giulietta Masina", che li stanno ospitando in famiglia per tutta la settimana.

Durante l'incontro sono intervenuti i docenti accompagnatori e gli stessi studenti tedeschi, che hanno presentato il percorso condiviso con i coetanei riminesi. Alla classe ospite è stato donato il gagliardetto della città di Rimini e un volumetto turistico in lingua tedesca, segno tangibile dell'accoglienza della comunità cittadina. La visita si inserisce in uno scambio culturale biennale tra i due istituti, finanziato dal programma europeo Erasmus+ e incentrato sui temi della sostenibilità alimentare. Lo scambio prevede una seconda fase a parti invertite: nella settimana dal 20 al 27 settembre prossimo sarà la classe 2DL a partire alla volta di Goslar, ospite a propria volta delle famiglie tedesche.

Il progetto, organizzato dal Liceo "Giulietta Masina" con il Christian-von-Dohm-Gymnasium di Goslar, è incentrato sul tema Food Sustainability & Upcycling e punta a rafforzare le competenze linguistiche degli studenti, favorire il dialogo interculturale e promuovere una consapevole cittadinanza europea. Tra le attività in programma, il gruppo di circa 45 partecipanti — 26 italiani e 15 tedeschi, affiancati dai rispettivi docenti — ha visitato mercoledì il Parco del Mare, guidato dall'ingegner Massimo Paganelli e da un tecnico di Hera, per scoprire da vicino il progetto del Piano della Salvaguardia della Balneazione come esempio concreto di riqualificazione sostenibile del territorio. Il soggiorno riminese prevede anche visite al centro storico, ai musei cittadini, tra cui il Museo Fellini e la Domus del Chirurgo e iniziative sul territorio. Non manca anche un assaggio delle tradizioni gastronomiche locali.