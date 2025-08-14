Sub 50enne disperso in mare al largo di Ravenna, con il gruppo era partito da Rimini

In corso le ricerche da parte di Guardia Costiera, Aeronautica, Vigili del Fuoco e reparto navale della Finanza

Sono ripartite questa mattina (giovedì 14 agosto) le ricerche di un sub 50enne, che partito in gruppo da Rimini, si era immerso ieri (mercoledì 13 agosto) nelle acque al largo di Lido Adriano, nel ravennate, nella zona in cui si trova il relitto della cosiddetta piattaforma del Paguro. Sono stati proprio i compagni di immersione a dare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori: la Guardia Costiera di Ravenna, supportata dalle unità navali di Cesenatico e Rimini, l'elicottero dell'Aeronautica, l'elicottero e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, nonché il personale navale della Guardia di Finanza. Al momento il 50enne non è stato trovato.



