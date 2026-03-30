Successo all’ex cinema Astoria: teatro solidale per il Libano

Grande partecipazione per “Ogni bellissima cosa”, spettacolo di Made Officina Creativa

Grande partecipazione alle due serate dello spettacolo “Ogni bellissima cosa”, il 28 e 29 marzo presso l’ex Cinema Astoria di Rimini. L’iniziativa è stata organizzata dall'Associazione Volontari Servizio Internazionale e dal Centro Culturale Il Portico del Vasaio, con il sostegno di Farmacia Versari, in collaborazione con il Comune di Rimini e l’Associazione Il Palloncino Rosso. Lo spettacolo è stato prodotto da Made Officina Creativa.

Entrambe le serate hanno registrato una presenza numerosa e una risposta particolarmente generosa: grazie al contributo degli spettatori sono state raccolte offerte destinate a sostenere i progetti di Avsi in Libano, a supporto delle comunità locali in un contesto di grande fragilità.