Basket DR2 Successo dei Tigers contro il Russi (75-58)

Una gara di pazienza, difesa e accelerazioni decisive: terza vittoria consecutiva davanti a un grande pubblico

Con una gara attenta in difesa e paziente in attacco, i Tigers scardinano l’ostica Russi e portano a casa la terza vittoria in altrettante partite.

Due sorprese accolgono il pubblico di una Tigers Arena ancora una volta gremita: Tamburini in borghese e Deluca in panchina per onor di firma. C’è però anche una buona notizia per Villanova, che recupera Ceccarelli.

In partenza fa e disfa Campidelli: il play è insolitamente impreciso ai liberi, poi segna e commette fallo. In casa russiana c'è un Ravaioli da ammirare: 2-4. Quando carbura Zannoni c'è il sorpasso: 8 punti filati per il 12-4 dei padroni di casa. Bamba risponde dall'arco, Di Giacomo e Buo chiudono il primo quarto 16-11.

La gara è piacevole. Ceccarelli segna dalla media il suo primo canestro stagionale, la coppia Buo-Mussoni si scambia favori in contropiedi da centrometristi e Russi è costretta al timeout per frenare la fuga dei villanoviani (24-13 a 6"42). Ravaioli risponde da par suo: tripla e 3/3 dalla lunetta, Galletti è preciso a cronometro fermo e questa volta tocca a coach Ravello meditarci su (24-21 a 5"43). Campidelli e Zannoni pungono, Rosetti e Ravaioli rispondono, al 2/2 di Ceccarelli fa riscontro la tripla di Galletti. Si va negli spogliatoi sul 32-29.



Il terzo periodo è quello decisivo. L'uragano Zannoni si abbatte sui malcapitati russiani: 14 punti a fila, segnati in tutte le maniere. 4 punti di Mussoni e il 38-34 convincono coach a chiamare time out. Si riprende con la difesa a zona ospite subito punita dalle triple di Bollini e Campidelli. La partita è spaccata: 56-40.

Ravaioli non ne vuol sapere di ammainare bandiera bianca (altri 7 per il 31 di Russi) ma il primo canestro in stagione dell'under Ardini fa capire che i Tigers hanno le mani salde sul volante. Squadre in bonus, tanti viaggi in lunetta, Bollini e Buo la chiudono davanti al pubblico in festa: 75-58.



Tabellino

Villanova Tigers - Grifo Basket Imola 75-58



Villanova Tigers: Campidelli 9, Bronzetti, Zannoni 28, Cameli, Mussoni 9, Bollini 9, Ceccarelli 4, Deluca ne, Di Giacomo 4, Buo 9, Montemaggi, Ardini 2 All: Ravello

Russi Basket Club: Barlotti, Rosetti 12, Bamba 16, Denti 4, Omorodion 1, Ceccarelli, Pirini, Ravaioli 19, Galletti 6, Brignani, Montanari. All. Venturini



