Successo per la 'battaglia dei portieri': 26 i partecipanti

La seconda edizione della riuscita manifestazione si è tenuta al campo della Stella di Rimini. A giugno 2026 il prossimo appuntamento

A cura di Stefano Ferri Redazione
28 dicembre 2025 22:33
Successo per la 'battaglia dei portieri': 26 i partecipanti - I partecipanti
Rimini
Sport
Grande successo per la seconda edizione della Goalkeeper Battle – Winter Edition 2025 a Rimini. Organizzata dalla Goalkeeper School Valerio Curci in collaborazione con mister Pasquale Castelgrande.

Ben 26 portieri si sono sfidati con interventi prodigiosi e grandi tiri per andare in rete, regalando spettacolo ed emozioni.

"Un ringraziamento speciale alla Polisportiva Stella per la splendida ospitalità, a tutti gli sponsor, alle famiglie e ovviamente a tutti i partecipanti" dicono gli organizzatori che danno appuntamento al mese di giugno 2026 per la seconda edizione.

