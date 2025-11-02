Successo per "L'Isola di Halloween 2025" a Bellaria

I commercianti ed esercenti hanno generosamente contribuito con un evento completamente gratuito

Il grande risultato di questa 8a edizione dell'Isola di Halloween 2025 è stato il crescente apprezzamento delle famiglie provenienti anche da città limitrofe, che ha gremito di centinaia di bambini in maschera felici e coinvolti nelle iniziative delle vie del centro città. Al successo crescente hanno contribuito vari fattori, legati alla tradizionale proposta, unitamente alle novità.

I commercianti ed esercenti hanno generosamente contribuito con un evento completamente gratuito: merende, gelati, foto omaggio, tantissimi premi estratti dal pentolone delle streghe e novità di quest'anno, lo spettacolare evento della compagnia teatrale “Piccolo Nuovo Teatro: parata di Diavoli e Demoni”.

Il palcoscenico dell'Isola dei Platani è diventato un teatro a cielo aperto dove i bambini in maschera sono stati i veri protagonisti della festa tra meraviglie e divertimento, emozioni da paura e grida, per uno spettacolo lungo tutto il viale e davanti alle vetrine, per partecipare a "Fatti un selfie posta e vinci", i premi finali social offerti da Estro Multistore e da Ottica Romano che saranno aggiudicati a chi avrà più like alla data del 16 novembre con la foto postata su Facebook nella pagina Isola dei platani

L'organizzazione ringrazia tutti i volontari e in particolare le 15 attività che hanno contribuito direttamente con 47 premi immediati, al successo di questa edizione e a tutti quelli che hanno partecipato e al Lollipop che ha regalato quasi 1000 coni gelato ai bambini in maschera e a Foto Memory che ha regalato 600 foto.

Chiodi biancocasa, Estro multistore, Hotel ristorante Pozzi, IL Golosone gelateria, La Dolce Vita boutique, La Giostra dei Bimbi, La Pizza al Quadrato, La Tramontana osteria pizzeria, Le Radici Erboristeria, L'insolito Posto ristorantino della borgata, Pasticceria Jolly, Qualità Convenienza Assortimento Stile e Moda, Sala Giochi Atlantic, UomoBene Barberia Moderna, Vintage Caffè.

Iniziative in collaborazione con l’Associazione Banca del Tempo di Bellaria Igea Marina APS messe in atto dall’Associazione Isola dei Platani ODV con il gratuito patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina, per la tenuta del nostro settore, per sostenere e promuovere anche le attività commerciali

In attesa degli eventi natalizi che aggiungeranno nuove opportunità di attrazione, l'associazione invita tutti a frequentare il bellissimo viale alberato con i suoi esercizi commerciali e locali pubblici, luoghi di pregio e di qualità di vita.