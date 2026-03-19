Successo per “Siamo Tutti Uno” al Teatro di Bordonchio

Il 15 marzo a Bellaria “Siamo Tutti Uno”: musica, danza e arte si intrecciano in un evento intenso e partecipato al Teatro di Bordonchio

Bellaria Igea Marina ha ospitato, lo scorso 15 marzo, un evento di grande intensità emotiva e culturale: “Siamo Tutti Uno”, andato in scena presso il Teatro degli Amici di Bordonchio. Un pomeriggio partecipato e coinvolgente, che ha visto il pubblico immergersi in una kermesse capace di intrecciare linguaggi diversi – musica, danza, arte e riflessione – in un’unica, potente narrazione. L’iniziativa ha ricevuto il sostegno e la presenza di rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, tra cui Milena Casali e Nicola Missiani, a testimonianza dell’attenzione verso progetti che valorizzano il legame tra cultura e comunità. Presente anche Don Emmanuel della parrocchia di Bordonchio. Ideato e diretto con sensibilità artistica e visione, lo spettacolo ha visto la partecipazione di numerosi protagonisti. Ad aprire il pomeriggio, l’intenso assolo d’arpa di Neo Sapori, capace di creare un’atmosfera sospesa e suggestiva. Centrale anche il contributo di Giovanna Del Magno, la cui opera, sviluppata attraverso l’intelligenza artificiale, ha dato vita a un percorso di catarsi trasformato poi in danza grazie alla Maestra Antonella Bartolacci e alla coreografa Veronica Bagnolini, insieme ai talenti dell’Accademia di danza di Riccione. Di grande spessore la riflessione proposta dalla professoressa Chiara Giacomoni, che ha guidato il pubblico in un viaggio tra matematica e infinito con “La straordinaria storia di Zero”. A tradurre in movimento e acrobazia i temi della narrazione sono state le atlete del SottoSopra Performance House.

Non è mancato il contributo delle arti visive grazie agli artisti di Bell’Arte, coordinati dalla presidente Laura Merighi, protagonisti di una performance immersiva in cui i numeri si sono trasformati in espressione artistica, esaltando il valore della diversità.

Sul palco si sono alternati anche relatori e ospiti di rilievo: Maurizio Bargiacchi, co-conduttore dell’evento; Caterina Gentile, docente di Fashion Design, che ha raccontato l’unicità come sintesi di elementi diversi; lo scrittore Thierry Bianchi, che ha approfondito il tema dell’unità attraverso la sua saga letteraria; Roberto Sardo, con una riflessione sulla fotografia; e Giuseppe Quartieri, con il progetto Utopian Identity.

A chiudere l’evento, l’energia dei Gemelli Ceccarelli, che hanno regalato al pubblico un finale coinvolgente.

La realizzazione di “Siamo Tutti Uno” è stata resa possibile grazie all’impegno di CreArte e AMA di Roberta Pontrandolfo, con il sostegno di AVIS Riccione/Bellaria Igea Marina e il contributo di Aqualize e Vivai Bilancioni.

Un evento che ha saputo trasmettere un messaggio profondo: l’arte, nelle sue molteplici forme, è uno strumento potente per unire, dialogare e costruire comunità.