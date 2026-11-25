Venerdì 27 novembre al Musss Sulle orme dei pastori, dal Montefeltro alla Maremma: a Pennabilli le antiche vie della transumanza

Venerdì 27 novembre 2026, alle ore 21, la presentazione del libro di Andrea Meschini e Doriano Pela

Quali strade percorrevano i pastori che ogni autunno lasciavano le montagne del Montefeltro con le loro greggi? Quanto duravano questi spostamenti e quali tracce sono rimaste nel paesaggio che attraversiamo oggi? Le risposte ci portano lungo le antiche vie della transumanza, percorsi che per secoli hanno collegato l'Appennino alle pianure della Maremma, dando vita a una fitta rete di relazioni tra territori, comunità e tradizioni.

Venerdì 27 novembre, alle ore 21, il Musss – Museo Naturalistico e Centro Visite del Parco Sasso Simone e Simoncello, ospiterà la presentazione del libro “Dal Montefeltro alla Maremma” di Andrea Meschini e Doriano Pela, pubblicato da Affinità Elettive Edizioni.

Frutto di anni di ricerche, il volume è il primo della collana Sulle orme dei pastori, promossa dall'associazione Fuori dalle Vie Maestre. Gli autori ricostruiscono un itinerario di transumanza che collegava il Montefeltro alle maremme laziali, trasformandolo anche in un percorso da riscoprire in bicicletta. La guida unisce ricerca storica, approfondimenti sui luoghi attraversati e indicazioni pratiche, con tracce GPX scaricabili tramite QR code.

Non soltanto antichi sentieri, dunque, ma una storia che riguarda anche il nostro territorio. La transumanza ha contribuito a modellare il paesaggio e ha lasciato testimonianze nella viabilità, nella toponomastica e nelle tradizioni locali. Una storia che si intreccia con quella dei pascoli, dei boschi e delle forme collettive di gestione della terra.

A dialogare con gli autori sarà Lorenzo Valenti, presidente della Società di Studi Storici per il Montefeltro, che ha dedicato parte delle proprie ricerche alle comunanze agrarie di Soanne e Scavolino, nel territorio di Pennabilli. L'incontro conclude il calendario autunnale del Musss, che ha proposto tre appuntamenti dedicati alla conoscenza del Montefeltro: il romanzo storico La guerra dei bastardi di Luca Micheli, l'incontro sui rapaci del Parco con Andrea Gigliotti e, infine, la riscoperta delle vie della transumanza. L'iniziativa è organizzata dal Musss, gestito dall'associazione Chiocciola la casa del nomade APS, in collaborazione con la Società di Studi Storici per il Montefeltro.