Suoni, parole e visioni: SuperSonico trasforma Santarcangelo in un laboratorio creativo

Artisti locali, nazionali e internazionali al Supercinema

Artisti del panorama locale, nazionale e internazionale arriveranno nei prossimi mesi a Santarcangelo con la rassegna SuperSonico, dedicata all’unione tra musica, poesia e arte visiva con incontri, concerti e altri appuntamenti tra Supercinema e Meet, il cortile esterno del Museo Etnografico che da diverse stagioni ospita gran parte degli eventi culturali estivi della città.

Domenica 25 gennaio alle ore 19 saranno Chiara Raggi (voce e chitarra) e Annalisa Teodorani (voce e letture poetiche), con il supporto musicale di Gianluca Morelli ed Enrico Giannini, a inaugurare la rassegna al C’Entro Supercinema con la presentazione di Zénta, il nuovo progetto musicale della cantautrice riminese realizzato con la poetessa santarcangiolese – Arcangelo d’oro 2025 e sindaca della Città della Poesia – che unisce musica e poesia, note e dialetto. Durante il concerto, l’artista visivo Massimo Modula realizzerà un live painting, mentre Bogdan Scotto D’Aniello (Shareman Group) curerà suoni e luci, creando un’esperienza multisensoriale immersiva.

Giovedì 19 febbraio sarà invece la volta di Rachele Bastrenghi del gruppo musicale indie rock Baustelle che dialogherà e si esibirà con il cantautore, produttore e chitarrista degli Zen Circus Francesco Pellegrini. Giovedì 5 marzo invece, il Supercinema ospiterà il concerto del cantautore texano Micha P. Hinson, mentre venerdì 17 aprile Paolo Spaccamonti (chitarra, Synth) e Ramon Moro (tromba, flicorno) si esibiranno nella sonorizzazione dal vivo del film horror “Vampyr” diretto da Carl Teodor Dreyer nel 1932.

Il costo del biglietto è di 8 euro, per informazione prenotazioni www.centrosupercinema.com.

“Nel corso degli ultimi mesi l’Amministrazione comunale ha lavorato insieme a FoCuS per potenziare, rilanciare e valorizzare i contenitori culturali della città, popolandoli di contenuti nuovi, originali ma in stretto legame con la tradizione culturale e la storia di Santarcangelo”, dichiara il sindaco Filippo Sacchetti.

“Questo obiettivo passa attraverso la creazione di un centro di produzione culturale diffuso sul territorio, a partire proprio dal C'Entro Supercinema – prosegue il sindaco Sacchetti – che alle proposte cinematografiche, compresi incontri con i registi e dibattiti, unisce anche la rassegna che mancava a Santarcangelo: SuperSonico. Per il periodo estivo, l'obiettivo è di continuare ad alimentare il progetto con nuove iniziative che si sposteranno al Meet, il parco del Museo Etnografico, e che si legheranno alle numerose attività proposte da FoCus nel periodo estivo”.