Super Bez: il centauro di Viserba è in pole in Portogallo

Marco Bezzecchi conquista la pole, Bagnaia quarto davanti ad Alex Marquez

Marco Bezzecchi su Aprilia è stato il più veloce nelle prove ufficiali del Gp di Portogallo. Il pilota riminese ha preceduto Pedro Acosta su Ktm e Fabio Quartararo su Yamaha. Quarto Pecco Bagnaia su Ducati, davanti ad Alex Marquez. Enea Bastianini è solamente sedicesimo, Bulega, che sostituisce l'infortunato Marc Marquez, è diciottesimo. "Sono molto contento della pole. Ringrazio tutti i ragazzi, la squadra: la moto è meglio di ieri, possiamo anche migliorare. Oggi nella Sprint cerchiamo di fare una buona partenza ma sarà tosta perché ci sono tanti piloti veloci", le parole del Bez dopo aver conquistato la pole.