Super Bezzecchi, pole in Austria: Bagnaia meglio di Marc Marquez

Le due Ducati ufficiali partiranno terza e quarta, Alex Marquez su Ducati Gresini è secondo

Marco Bezzecchi conquista la pole position nel gp d'Austria. Il centauro viserbese ha chiuso a 1.28.060, precedendo di soli 16 millesimi Alex Marquez. Terzo Pecco Bagnaia, davanti a un poco brillante Marc Marquez, autore anche di una caduta che ha danneggiato la carena della sua ducati. Bene Enea Bastianini, quinto davanti ad Aldeguer e ad Acosta.

arco Bezzecchi, in sella all'Aprilia, ha conquistato la pole position nel Gp d'Austria classe MotoGp. "Se qualcuno ieri sera mi avesse predetto la pole l'avrei mandato a quel paese...La moto non andava ma poi abbiamo lavorato fino a tarda notte nei box e stamattina era tutto molto meglio", le parole di Bezzecchi ai microfoni di Sky.