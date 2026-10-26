Prevendita e promozioni Superbike a Misano, biglietti in anteprima a Eicma: sconti fino al 40%

Due promozioni speciali per i primi mille biglietti venduti in occasione della fiera milanese: previsto anche un pacchetto per assistere a Superbike e MotoGp

In concomitanza con il Salone Eicma, in programma alla Fiera di Milano dal 3 all’8 novembre, partirà l’anteprima della prevendita dei biglietti per assistere all’Emilia – Romagna Round del World Superbike, in calendario a Misano World Circuit dal 18 al 20 giugno 2026. In esclusiva per i visitatori della fiera, infatti, Misano World Circuit ha pensato a due promozioni speciali per i primi 1.000 biglietti venduti: sconto del 40%, valido per tutte le tipologie di biglietto, con incluso l’accesso al paddock; due mondiali 80 euro: consente l’accesso a due eventi unici come l’Emilia – Romagna Round del WorldSbk (domenica 20 giugno, prato + paddock) e il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP (domenica 12 settembre, Prato 1). Per tutte le informazioni e per approfittare delle promozioni Misano World Circuit attende il pubblico presso lo stand WorldSbk (Padiglione 22, Stand B46). La prevendita ufficiale Moto GP e WSBK, sui canali Ticketone, partirà da lunedì 9 novembre.