Supermercato, parcheggi e parco: si avvicina il cantiere di via Bassi a Rimini. Ecco il programma

Opere pubbliche completate entro giugno 2027, le nuove residenze private pronte tra fine 2028 e inizio 2029

Terminati a metà settembre i tempi per eventuali impugnazioni e osservazioni, il cantiere di Rimini Life, in via Bassi, avvia l’iter annunciato per le realizzazioni previste. La fase autorizzativa del 1° stralcio, che prevedeva le demolizioni, il titolo edilizio per il supermercato e la procedura pubblica per la realizzazione delle palazzine di Edilizia Residenziale Sociale ed Edilizia Residenziale Pubblica, si è infatti conclusa.

Ora, come annunciato da Ariminum Sviluppo Immobiliare, proprietaria dell'area, è in corso la fase esecutiva della progettazione e la gara d'appalto per le parti private. Entro febbraio 2026 inizieranno i lavori per le opere di urbanizzazione del 1° stralcio che prevedono la rifunzionalizzazione del fronte su via Ugo Bassi, 2 nuovi parcheggi e una porzione del parco pubblico. Parallelamente inizieranno anche i lavori della struttura del supermercato che si concluderanno nell'ultimo trimestre del 2027. Riguardo il 2° stralcio, si è conclusa la fase di pubblicazione; si attende la conclusione della Conferenza decisoria e la sottoscrizione dell'Accordo di Programma entro fine novembre, avendo Ariminum Sviluppo Immobiliare soddisfatto le richieste prescrittive della Provincia.

"A margine saremo pronti con l'inizio dei lavori delle opere pubbliche relative al 2° stralcio, che completeranno tutto il comparto, per marzo 2026. È obiettivo primario di Asi restituire alla città la riqualificazione completa del comparto, relativamente alle opere pubbliche, entro giugno 2027", annuncia Ariminum Sviluppo Immobiliare.

La costruzione delle residenze private inizierà tra giugno e settembre del 2026 e si concluderà tra fine 2028 e l'inizio del 2029 mentre la realizzazione dell'opera pubblica afferente le palazzine di Edilizia Residenziale Sociale e Pubblica seguirà la procedura di legge che comunque consentirà, entro i termini concordati con la Regione, l'edificazione degli alloggi per soddisfare le esigenze delle fasce più deboli.