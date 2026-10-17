Suv si ribalta nel fossato a Sant’Andrea in Besanigo

Questa mattina un suv ha perso il controllo capottandosi nel fossato che costeggia la carreggiata di via del Bancone

Questa mattina un suv ha perso il controllo capottandosi nel fossato che costeggia la carreggiata di via del Bancone, nei pressi del guado di Sant'Andrea in Besanigo. Erano le 9.40 quando l'auto è andata fuori strada per cause ancora in corso di accertamento. Fortunatamente, l'uomo alla guida se l'è cavata con tanta paura e qualche escoriazione. L'allarme ha fatto accorrere i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che, per precauzione, hanno chiesto l'intervento anche dell'eliambulanza.

Il personale del 115 ha provveduto ad estrarre l'automobilista dall'abitacolo che, rimasto praticamente illeso, è stato affidato ai sanitari. Sul posto, per i rilievi di rito e per ricostruire con estattezza la dinamica dell'incidente, è intervenuta una pattuglia della Locale di Coriano.