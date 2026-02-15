Taekwondo, bronzo europeo per Andreas Miserendino al Grand Prix di Tirana
Protagonista in Albania il 15enne della Tkd Cattolica-Riccione
Dal 13 al 14 febbraio, a Tirana (Albania), presso il palazzetto dello sport Feti Borova, si è svolto l’European Grand Prix E6 di taekwondo, prestigiosa competizione che ha visto scendere in campo i migliori atleti del continente.
Tra i protagonisti anche Andreas Miserendino, 15enne della TKD Cattolica-Riccione, guidato dal maestro Davide Berti. L’azzurrino ha dovuto affrontare un tabellone particolarmente impegnativo, composto da circa 50 atleti nella categoria junior -59 kg.
Dopo cinque intensissimi incontri contro avversari provenienti da Spagna, Grecia e Moldavia, Miserendino è riuscito a conquistare una prestigiosa medaglia di bronzo, ottenendo anche la qualificazione al Grand Prix Final, in programma a Sarajevo il prossimo dicembre, dove si sfideranno i migliori 16 atleti d’Europa.
Il giovane talento ha inoltre conquistato 21,6 punti validi per il ranking continentale, che lo proiettano attualmente al terzo posto europeo nella sua categoria.
Rientrato in Italia, Andreas riprenderà subito gli allenamenti in vista dei Campionati Italiani, in programma a inizio marzo ad Anzio.