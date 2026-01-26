Taekwondo, Merendino cambia categoria ma continua a brillare: oro in Croazia

Impresa d’oro a Zagabria: Andreas Miserendino domina lo Zapresic Noble Tournament

Non poteva esserci esordio migliore per Andreas Miserendino nella nuova categoria Junior -59. Sabato 24 gennaio, sul tatami del palazzetto dello sport di Zagabria, il giovane portacolori del TKD Cattolica-Riccione é stato Impegnato nel prestigioso torneo internazionale Zapresic Noble Tournament E3, dove ha conquistato una prestigiosa medaglia d’oro Partendo dai trentaduesimi di finale, l’atleta guidato magistralmente dal Maestro Davide Berti, ha dovuto superare ben cinque incontri di altissimo livello per salire sul gradino più alto del podio: Ai Trentaduesimi si è imposto sul bosniaco Dolic, ai sedicesimi sul croato Dusak, ai quarti di finale sul serbo Cvetkovic, garantendosi l’accesso alla zona medaglie. In semifinale ha battuto il forte atleta spagnolo Mesa Cobano ed in finale lo sloveno Kastelic, superato a seguito di una prestazione che non ha lasciato spazio a repliche.



Oltre al metallo più pregiato, questa vittoria porta in dote ad Andreas ben 30 punti nel ranking mondiale, un bottino pesantissimo che lo proietta tra i profili più interessanti del panorama internazionale. Un successo che riempie d'orgoglio non solo il Maestro Berti, ma anche il Liceo Scientifico Sportivo "Marconi" di Pesaro, che Andreas frequenta, dimostrando come sia possibile conciliare l'alto agonismo con l'eccellenza scolastica.

Non c’è però tempo per riposare sugli allori. Dopo i festeggiamenti di rito, la tabella di marcia è già serrata: da lunedi Andreas tornerà in palestra per riprendere gli allenamenti. L’obiettivo è già fissato sul calendario: l’ETU Gran Prix di Tirana, in programma dal 13 al 15 febbraio, dove il giovane campione cercherà di confermare lo straordinario stato di forma mostrato in Croazia.



"È stata una prova di maturità incredibile - ha commentato il Maestro Davide Berti - Cambiare categoria non è mai facile, ma Andreas ha dimostrato una determinazione fuori dal comune".