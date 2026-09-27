Taekwondo, oltre 200 atleti a Cesenatico per il Combat Summer Camp

Atleti da diverse province italiane e anche dalla Spagna si sono allenati al Villaggio Accademia sotto la guida del maestro Pietro Fugazza

Oltre 200 atleti provenienti da diverse province italiane hanno partecipato al Taekwondo Combat Summer Camp, organizzato negli impianti sportivi del Villaggio Accademia di Cesenatico sotto l’egida della Fita, la Federazione Italiana Taekwondo.

A coordinare le attività è stato il maestro genovese Pietro Fugazza, affiancato da uno staff di istruttori di alto profilo composto dai maestri Gennaro Buonocore di Napoli, Domenico Greco di Torino e Vincenzo Di Meo di Napoli, oltre ai tecnici accompagnatori.

Nella struttura sul lungomare di Ponente si sono allenati atleti dagli 11 anni fino alla categoria senior, suddivisi per età e peso. Sul tatami si sono alternati praticanti con il tradizionale dobok e atleti impegnati nella preparazione al combattimento olimpico, dotati delle specifiche protezioni previste per ridurre i rischi legati ai colpi di calcio e pugno.

«È stata una bellissima esperienza – ha spiegato il maestro Pietro Fugazza – perché questo è il camp di taekwondo più importante d’Italia. All’Accademia Acrobatica di Cesenatico troviamo gli spazi e le attrezzature adatti per organizzare incontri e sessioni di allenamento dalla mattina alla sera. La posizione in riva al mare è molto apprezzata, gli impianti continuano a migliorare e ogni anno troviamo nuove opportunità».

La manifestazione continua intanto a crescere. «Arrivano atleti anche dalla Puglia e dalla Sardegna – ha aggiunto Fugazza – perché sanno che questa rappresenta un’importante occasione di crescita. Avevamo fissato il limite a 150 partecipanti, ma lo abbiamo ampiamente superato. Si sono aggiunti anche quattro atleti spagnoli. Poiché le iscrizioni si chiudono ormai in pochi giorni, nel 2027 potremmo organizzare un turno in più».

Soddisfatti Franca Casadei e Giampaolo Ciavolella del Villaggio Accademia: «Abbiamo concluso un’estate ricca di grandi eventi e il camp di taekwondo ci ha regalato molte soddisfazioni per il suo elevato livello tecnico. Gli organizzatori hanno già opzionato il periodo dal 4 al 9 settembre 2027 e puntano ad aumentare ulteriormente il numero dei partecipanti. Per noi è un riconoscimento importante. Anche in ottobre continueremo a ospitare eventi sportivi dedicati a diverse discipline».



